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العراق.. 6.3 مليار دولار إيرادات صادرات النفط في نوفمبر

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العراق.. 6.3 مليار دولار إيرادات صادرات النفط في نوفمبر العراق.. 6.3 مليار دولار إيرادات صادرات النفط في نوفمبر

 

مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية، تحقيق إيرادات من صادرات النفط خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بلغت 6.3 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن مجموع الصادرات النفطية عن الشهر ذاته بحسب شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بلغت من النفط الخام 105.01 مليون برميل، بإيرادات سجلت 6.3 مليار دولار، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضح المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق تجاوزت 102 مليون برميل، بإيرادات بلغت  6.14 مليار دولار.

وتابع عاصم جهاد: "فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 2 مليون و381 ألفاً و65 برميلاً، بإيرادات بلغت 140 مليوناً و663 ألفاً و780 دولاراً".

وأضاف جهاد، أن الصادرات من حقل القيارة بلغت 293.9 ألف برميل، بإيرادات بلغت 10.8 مليون دولار، فيما كانت الكميات المصدرة عبر مصفى الصمود إلى الأردن 334.6 ألف برميل، بإيرادات بلغت 15.7 مليون دولار.

وأوضح جهاد، أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ  60.039 دولار"، مشيرا إلى أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 35 شركة عالمية مختلفة الجنسيات من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

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