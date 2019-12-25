السعودية.. مقتل إرهابيين في عملية أمنية بالدمام

الرياض – مباشر: أفادت مصادر بالمملكة العربية السعودية عن حدوث اشتباك أمني مع مطلوبين إرهابيين في الدمام، نقلا عن قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية.

وذكرت المصادر، بحسب "الإخبارية"، أن العملية أسفرت عن مقتل اثنين من الإرهابين في اشتباك أمني خلال عملية أمنية للقبض على مطلوبين إرهابين في حي العنود شمال الدمام.

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