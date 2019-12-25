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السعودية.. مقتل إرهابيين في عملية أمنية بالدمام

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السعودية.. مقتل إرهابيين في عملية أمنية بالدمام السعودية.. مقتل إرهابيين في عملية أمنية بالدمام

الرياض – مباشر: أفادت مصادر بالمملكة العربية عن حدوث اشتباك أمني مع مطلوبين إرهابيين في الدمام، نقلا عن قناة "" الرسمية السعودية.

وذكرت المصادر، بحسب "الإخبارية"، أن العملية أسفرت عن مقتل اثنين من الإرهابين في اشتباك أمني خلال عملية أمنية للقبض على مطلوبين إرهابين في حي العنود شمال الدمام.

 

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