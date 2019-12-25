هيئة السوق تسمح بزيادة رأسمال "مجموعة السريع" بأسهم حقوق أولوية

الرياض – مباشر: وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) بزيادة رأس مالها، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 112.66 مليون ريال.

وقالت هيئة السوق، في بيان لها على "تداول" اليوم الأربعاء، إن أحقية أسهم حقوق أولوية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال.

وأضافت الهيئة، أن تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية سيحدده مجلس إدارة الشركة في وقت لاحق.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن طريق التمرير، بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 112.66 مليون ريال.

وأشارت، إلى أنه سيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها.

ولفتت الهيئة، إلى أنه من المقرر إعلان نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وإتاحتها للجمهور في وقت لاحق.

وأوضحت هيئة السوق، أن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأسمال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وقالت الهيئة، إنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

ونوهت هيئة السوق المالية، بأنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية؛ مبينة أن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأنهى سهم مجموعة السريع تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.35 بالمائة، لمستوى 28.85 ريالا.

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