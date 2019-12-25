"التصنيع" تتوقع إعادة تشغيل مصنع "الإلمنيت" بالنصف الثاني 2020

الرياض- مباشر: توقعت شركة التصنيع الوطنية إعادة تشغيل مصنع معالجة مادة الإلمنيت لإنتاج مادة خام التيتانيوم خلال النصف الثاني من عام 2020.

ووفقاً لبيان الشركة نشر يوم الأربعاء على "تداول"،فإن شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ستقوم بعد الانتهاء من إصلاح الفرن الأول بالتحضير لتشغيل الفرن الثاني وذلك بعد اكتمال التشغيل التجاري للفرن الأول.

وأوضحت أنها قامت بعمل دراسة تحليلية بمشاركة خبراء عالميين في هذا المجال، وتوصلت إلى تحديد الأسباب الرئيسية التي أدت لإطفاء الفرن، ومن ثم تم الإتفاق على خطة عمل الإصلاح ولا يزال العمل جاريا لتنفيذها مع شركة (أوتوتك)، المقاول المسئول عن تصميم وتوريد وتركيب المصنع و قد أيدت شركة (ترونكس) هذه الخطوات حسب عقد الدعم الفني.

وتابعت الشركة في البيان أن شركة أوتوتك ستتحمل تكاليف إعادة التصميم.

وأوضحت أن نسبة الانجاز في المشروع بلغت 20 بالمائة، مشيرة إلى أنه يصعب تحديد الأثر المالي على النتائج المالية الموحدة للشركة في الوقت الحالي، لافتة أنها ستعلن لاحقا عن أية تطورات جوهرية إن وجدت.

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