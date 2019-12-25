خسائر "اتحاد عذيب" ترتفع 45.7% بالربع الأول

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) ارتفاع صافي الخسائر بعد الزكاة والضريبة بنسبة 45.7 بالمائة، خلال الربع الأول من السنة المالية للشركة المنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2019، على أساس سنوي.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة اليوم الأربعاء، على "تداول"، بلغ صافي خسائر الشركة 31.86 مليون ريال خلال الربع الأول من السنة المالية للشركة، مقابل 21.87 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة سبب الزيادة في صافي الخسارة خلال الربع الأول إلى زيادة مصاريف الاستهلاك والإطفاء وانخفاض الإيرادات والإيرادات الأخرى، على الرغم من الانخفاض في تكلفة الخدمات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

وارتفعت خسائر الشركة بنسبة 531 بالمائة خلال الربع الأول، مقارنة بالربع السابق بخسائر نحو 5.05 مليون ريال.

تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من أبريل/ نيسان من كل عام حتى نهاية مارس/ آذار من العام التالي.

وأظهرت البيانات المالية للشركة تسديل خسائر متراكمة في نهاية الفترة بنحو 160.15 مليون ريال تعادل 45.69 بالمائة من رأس المال البالغ 350.53 مليون ريال.

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