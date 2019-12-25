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مجلس إدارة "ينساب" يوصي بتوزيع 1.75 ريال للسهم

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مجلس إدارة "ينساب" يوصي بتوزيع 1.75 ريال للسهم مجلس إدارة "ينساب" يوصي بتوزيع 1.75 ريال للسهم

الرياض- مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بقيمة 1.75 ريال للسهم، كأرباح عن النصف الثاني 2019، تعادل نسبة 17.5 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقا لبيان الشركة اليوم الأربعاء على "تداول" فإن إجمالي التوزيعات تبلغ نحو 984.375 مليون ريال، ويصل عدد  الأسهم المستحقة للأرباح 562.50 مليون سهم.

وتكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً.

ويبلغ رأس مال الشركة نحو 5.625 مليار ريال موزعين على 562.50 مليون سهم.

وعلى مستوى النصف الأول، تراجعت أرباح الشركة إلى 706.8 مليون ريال، مقابل 1.45 مليار ريال للنصف الأول من 2018، بتراجع 51.3 بالمائة.

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