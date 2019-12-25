أخبار عاجلة

الأخبار - الزمالك ينهي تحضيراته لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي بدوري أبطال إفريقيا -
8 الصبح - ك/ عصام مرعي: مبقاش في حاجة دلوقتي اسمها ابن النادي والمادة أصبحت هي الحاكم !! -
8 الصبح – ك/عصام مرعي: بداية ميتشو مع الزمالك كانت قوية وعدم ثبات التشكيل كان سبب تراجع الاداء -
اقتصاد فيتنام ينمو بوتيرة تتجاوز 7% للعام الثاني على التوالي -
تقرير: "تسلا" تبدأ تسليم سياراتها المصنعة في الصين الإثنين المقبل -
السعودية.. 55% من أصحاب الأعمال الشباب استفادوا من برامج الدعم -
وبكرة أحلى | لقاء مع دكتور محمد تركى أحد أعضاء الفريق الطبى لشركة أورجانيكا جروب -
الأخبار - رئاسة تونس: موقفنا محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف -
نشرة الأخبار - حلقة الجمعة مع (إيمان عبد الباقي) 27/12/2019 - الحلقة كاملة -
زوجة تكشف خيانتها لزوجها : "كنت بشحت منه الكلام ودلوقتى عندى ولدين منسوبين ليه لكن مش ولاده "! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري تسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب العام

Google+ Print
موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري تسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب العام موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري تسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب العام

تعلن هيئة السوق المالية ("الهيئة") صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري ("الشركة") طرح 27,180,000 سهماً للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الإحصاء السعودية توضح نسب كفاية دخول الشباب لالتزاماتهم الشهرية

الإحصاء السعودية توضح نسب كفاية دخول الشباب لالتزاماتهم الشهرية

تقرير: "تسلا" تبدأ تسليم سياراتها المصنعة في الصين الاثنين المقبل

تقرير: "تسلا" تبدأ تسليم سياراتها المصنعة في الصين الاثنين المقبل

السعودية.. 55% من أصحاب الأعمال الشباب استفادوا من برامج الدعم

السعودية.. 55% من أصحاب الأعمال الشباب استفادوا من برامج الدعم

تقرير: "تسلا" تبدأ تسليم سياراتها المصنعة في الصين الإثنين المقبل

تقرير: "تسلا" تبدأ تسليم سياراتها المصنعة في الصين الإثنين المقبل