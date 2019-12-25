اعلان شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) عن آخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

مقدمة تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام بأنها قد تبلغت بتاريخ 1441/04/28هـ الموافق 2019/12/25م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية بحضوره لدى الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض جلسة دعوى الاستئناف رقم (9797/ق) المقدمة من قبل الشركة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في يوم الاربعاء 1441/04/28هـ الموافق 2019/12/25م، وفي هذه الجلسة وبعد إثبات حضور الطرفين، قدم وكيل الشركة مذكرته كما قدم وكيل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكره بمرفقاتها.

وبناءاً عليه قررت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة يوم الاربعاء 1441/06/04هـ الموافق 2020/01/29م.

الحدث الذي سبق إعلانه أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ 1441/04/07هـ الموافق 2019/12/04م الإعلان التالي:

تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام بأنها قد تبلغت بتاريخ 1441/04/07هـ الموافق 2019/12/04م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية بحضوره لدى الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض جلسة دعوى الاستئناف رقم (9797/ق) المقدمة من قبل الشركة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في يوم الاربعاء 1441/04/07هـ الموافق 2019/12/04م، وفي هذه الجلسة وبعد إثبات حضور الطرفين، تمت المناقشة واكتفى كلا بما قدم، وطلبت الدائرة من طرفي الدعوى معلومات إضافية.