أخبار عاجلة

الأخبار - الزمالك ينهي تحضيراته لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي بدوري أبطال إفريقيا -
8 الصبح - ك/ عصام مرعي: مبقاش في حاجة دلوقتي اسمها ابن النادي والمادة أصبحت هي الحاكم !! -
8 الصبح – ك/عصام مرعي: بداية ميتشو مع الزمالك كانت قوية وعدم ثبات التشكيل كان سبب تراجع الاداء -
اقتصاد فيتنام ينمو بوتيرة تتجاوز 7% للعام الثاني على التوالي -
تقرير: "تسلا" تبدأ تسليم سياراتها المصنعة في الصين الإثنين المقبل -
السعودية.. 55% من أصحاب الأعمال الشباب استفادوا من برامج الدعم -
وبكرة أحلى | لقاء مع دكتور محمد تركى أحد أعضاء الفريق الطبى لشركة أورجانيكا جروب -
الأخبار - رئاسة تونس: موقفنا محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف -
نشرة الأخبار - حلقة الجمعة مع (إيمان عبد الباقي) 27/12/2019 - الحلقة كاملة -
زوجة تكشف خيانتها لزوجها : "كنت بشحت منه الكلام ودلوقتى عندى ولدين منسوبين ليه لكن مش ولاده "! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اعلان شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) عن آخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

Google+ Print
اعلان شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) عن آخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اعلان شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) عن آخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
مقدمة تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام بأنها قد تبلغت بتاريخ 1441/04/28هـ الموافق 2019/12/25م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية بحضوره لدى الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض جلسة دعوى الاستئناف رقم (9797/ق) المقدمة من قبل الشركة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في يوم الاربعاء 1441/04/28هـ الموافق 2019/12/25م، وفي هذه الجلسة وبعد إثبات حضور الطرفين، قدم وكيل الشركة مذكرته كما قدم وكيل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكره بمرفقاتها.

وبناءاً عليه قررت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة يوم الاربعاء 1441/06/04هـ الموافق 2020/01/29م.

الحدث الذي سبق إعلانه أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ 1441/04/07هـ الموافق 2019/12/04م الإعلان التالي:

تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام بأنها قد تبلغت بتاريخ 1441/04/07هـ الموافق 2019/12/04م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية بحضوره لدى الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض جلسة دعوى الاستئناف رقم (9797/ق) المقدمة من قبل الشركة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في يوم الاربعاء 1441/04/07هـ الموافق 2019/12/04م، وفي هذه الجلسة وبعد إثبات حضور الطرفين، تمت المناقشة واكتفى كلا بما قدم، وطلبت الدائرة من طرفي الدعوى معلومات إضافية.

تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية (تداول) 1441-04-07 الموافق 2019-12-04 نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لاتستطيع الشركة تقييم الأثر المالي في الوقت الحالي معلومات اضافية سوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات تخص القضية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الإحصاء السعودية توضح نسب كفاية دخول الشباب لالتزاماتهم الشهرية

الإحصاء السعودية توضح نسب كفاية دخول الشباب لالتزاماتهم الشهرية

السعودية.. 55% من أصحاب الأعمال الشباب استفادوا من برامج الدعم

السعودية.. 55% من أصحاب الأعمال الشباب استفادوا من برامج الدعم

إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم

إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم

هيئة السوق المالية السعودية تعتمد طرح صندوق "مشاركة للمرابحات والصكوك"

هيئة السوق المالية السعودية تعتمد طرح صندوق "مشاركة للمرابحات والصكوك"