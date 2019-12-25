هيئة السوق السعودية تقر طرح 30% من أسهم "أملاك العالمية"

الرياض - مباشر: وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري بطرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام.

وقالت هيئة السوق، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن "أملاك" تقدمت بطلب لطرح 27.18 مليون سهماً للاكتتاب العام، تمثل 30 بالمائة من أسهم الشركة.

وأضافت هيئة السوق، أنه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وأشارت الهيئة، إلى أن نشرة الإصدار تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

ولفتت، إلى أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.

ووجهت هيئة السوق المالية، في حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

ونوهت، بأنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية؛ مبينة أن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وذكرت هيئة السوق، أن الموافقة على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

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