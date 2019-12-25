السوق السعودي يتراجع 0.92% بعد 7 ارتفاعات متتالية

الرياض- مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة يوم الأربعاء، على تراجع بعد سلسلة من الارتفاعات دامت لـ 7 جلسات، بضغط من قطاعات البنوك والطاقة والمواد الأساسية.

وتراجع المؤشر العام- تاسي بنسبة 0.92 بالمائة ليفقد من خلالها 77.05 نقطة وصولاً لمستوى 8342.79 نقطة.

وجرى التعامل على 4.143 مليار ريال، من خلال التداول على 200.423 مليون سهم موزعين على 180.753 ألف صفقة.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1.49 بالمائة، كما انخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.60 بالمائة، وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.40 بالمائة.

وتصدر التراجعات سهم متلايف بنسبة 7.78 بالمائة، وتلاه سهم ساب للتكافل بنسبة 4.02 بالمائة، كما تراجع سهم جزيرة تكافل ينسبة 3.71 بالمائة.

وفي المقابل تصدر الارتفاعات سهم صناعة الورق بنسبة 8.02 بالمائة،تلاه سهم وفرة بنحو 6.30 بالمائة، وارتفع سهم شاكر بنسبة 4.48 بالمائة.

وتصدر السيولة سهم أرامكو السعودية بنحو 394.984 مليون ريال، فيما كان سهم دار الأركان الأنشط في الحجم بنحو 13.25 مليون سهم.

وشهد السوق السعودي تنفيذ صفقة خاصة على سهم "دار الأركان" بنحو 8.65 مليون سهم، بسعر 11.20 ريال للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 96.9 مليون ريال.

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