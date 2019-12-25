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"تداول" توافق على إدراج أدوات دين تابعة للحكومة السعودية

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"تداول" توافق على إدراج أدوات دين تابعة للحكومة السعودية "تداول" توافق على إدراج أدوات دين تابعة للحكومة السعودية

الرياض – مباشر: وافقت شركة السوق المالية (تداول) على الطلب المقدم من وزارة المالية؛ لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها، بقيمة إجمالية 5.09 مليار ريال.

وقالت "تداول"، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه سيتم إدراج الزيادة في الإصدار رقم 2019-10-05 (رمز تداول:5281) بقيمة 159.23 مليون ريال ليصل إلى 2.57 مليار ريال.

وأضافت "تداول"، أنه سيتم زيادة قيمة الإصدار رقم 10-10-2019 (رمز تداول:5282) بواقع 1.18 مليار ريال ليصل إجمالي الإصدار إلى 1.84 مليار ريال.

وأشارت، إلى أنه سيتم إدراج الزيادة في الإصدار رقم 2019-03-15 (رمز تداول:5279) بقيمة 663.4 مليون ريال ليصل إلى 10.13 مليار ريال، وأخيرا الزيادة في الإصدار رقم 2019-04-30 (رمز تداول:5280) بقيمة 3.09 مليار ليصل إلى 23.71 مليار ريال.

ولفتت "تداول"، إلى أنه سيتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم غدا الخميس 26 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

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