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السعودية تتسلم طائرة جديدة من طراز بوينج دريملاينر

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السعودية تتسلم طائرة جديدة من طراز بوينج دريملاينر السعودية تتسلم طائرة جديدة من طراز بوينج دريملاينر

الرياض- مباشر: تسلمت الخطوط ، اليوم الأربعاء، الطائرة البوينج (B787-10) ، (دريملاينر) بوصولها لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، قادمة من مطار شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية- واس، تُعد الطائرة الجديدة النسخة الأحدث من طائرة الأحلام ثالث الطائرات وصولاً من ذات الطراز من مجموع 8 طائرات تنضم تباعاً إلى أسطول الناقل الوطني.

وتأتي الطائرة ضمن صفقة مع شركة بوينج الأمريكية اشتملت على 15 طائرة من طراز (B777-300) الحديثة جرى إستلامها بالكامل في إطار أكبر برنامج في تاريخ مؤسسة الخطوط العربية السعودية, لتحديث وتنمية الأسطول الذي يجري تنفيذه ضمن برنامج شامل للتحول.

وتتميز طائرة (B787-10) بخصائص حديثة في توفير الوقود بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالطائرات الأخرى عريضة البدن، ويتميز تصميمها الداخلي في رحابة مقصورتها التي تحوي 333 مقعداً لدرجة الضيافة و 24 مقعدا لدرجة الأعمال. 

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