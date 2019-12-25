تفاصيل صادرات وواردات السعودية خلال أكتوبر الماضي

الرياض- مباشر: سجلت المملكة العربية السعودية فائضاً تجارياً قدره 31.88 مليار ريال في تجارتها السلعية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بانخفاض 46.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من 2018.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الصادرات بلغت 74.7 مليار ريال، مقارنة بإجمالي واردات نحو 42.83 مليار ريال في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبلغ إجمالي حجم التجارة السلعية للسعودية 117.54 مليار ريال خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقابل 151.99 مليار ريال خلال الشهر المماثل من 2018، بانخفاض 34.4 مليار ريال.

الصادرات

انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الشهر السابق (سبتمبر/ أيلول 2019)، بنحو 3.06 مليار ريال بنسبة 3.9 بالمائة.

وبلغت قيمة الصادرات البترولية نحو 57.56 مليار ريال في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مقابل 85.88 مليار ريال في الشهر المماثل من 2018، بتراجع 28.32 مليار ريال تعادل نسبة 33 بالمائة.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 81.1 بالمائة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 إلى 77 بالمائة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 17.15 مليار ريال في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مقابل 20.02 مليار ريال في الشهر المماثل من 2018، بانخفاض قدره 2.87 مليار ريال تعادل نسبة 14.3 بالمائة.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية من إجمالي الصادرات إلى 23 بالمائة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مقابل 18.9 بالمائة في الشهر المماثل من 2018.

وسجلت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما أعلى قيمة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بنحو 6.1 مليار ريال، وحلت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بالمرتبة الثانية بنحو 4.7 مليار ريال.

ويرصد الجدول التالي أقسام الصادرات السعودية غير البترولية:

واحتلت الصين قائمة الدول المصدر إليها بنحو 2.58 مليار ريال، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثانية بنحو 2.49 مليار ريال، تلتها الهند بنحو 1.28 مليار ريال، وسنغافورة 1.04 مليار ريال، بالإضافة إلى الولايات المتحدة بنحو 682 مليون ريال.

وبلغت قيمة السلع المعاد تصديرها 2.4 مليار ريال في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مقابل 2.86 مليار ريال في الشهر المماثل من 2018.

الواردات

انخفضت قيمة الواردات السلعية بنحو 77 مليون ريال بنسبة 0.2 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق (سبتمبر 2019).

وتصدرت واردات السعودية من الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها صدارة الواردات في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بنحو 10.1 مليار ريال، وجاءت واردات معدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الثانية بنحو 9.3 مليار ريال.

واحتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة الدول المستورد منها بنحو 8.2 مليار ريال في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بنحو 5.3 مليار ريال، بينما احتلت دولة الإمارات المرتبة الثالثة بنحو 2.97 مليار ريال.

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