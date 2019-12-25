تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع أتفاقية بيع وإعادة تأجير عقارين من العقارات التعليمية المملوكة للشركة

مقدمة إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 30/9/2019 بشأن تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع صندوق الراجحي ريت والمعلن عنها بتاريخ 31/3/2019 تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم أنه بتاريخ 25/12/2019 تم توقيع عقد بيع وإعادة تأجير لعقارين من العقارات التعليمية المتفق عليها في مذكرة التفاهم الخاصة ببيع وإعادة تأجير ثلاث عقارات تعليمية من ممتلكات الشركة . تفاصيل الصفقة قيام شركة الخليج للتدريب والتعليم ببيع وإعادة تأجيرعقارين من العقارات التعليمية المتفق عليها بمذكرة التفاهم الموقعة مع صندوق الراجحي ريت والعقارين موضوع الصفقة هما :-

1. مدارس رواد الخليج العالمية الواقعة بشارع الأمير مقرن بن عبد العزيز بحي المغرزات بمدينة الرياض بمبلغ 210 مليون ريال سعودي ويشمل البيع قطعة الارض ومساحتها 15.959.9 متر مربع ، بمساحة بناء 38.627.6 متر مربع.

2. مدارس براعم رواد الخليج العالمية الواقعة بشارع الأمير عبدالله بن سعود بن عبدالله صنيتان آل سعود بحي الصحافة بمدينة الرياض بمبلغ 20 مليون ريال سعودي ويشمل البيع قطعة أرض مساحتها 1.830 متر مربع ، بمساحة بناء 2.549متر مربع

قيمة الصفقة 230 مليون ريال سعودي شروط الصفقة 1. حصول صندوق الراجحي ريت على موافقة هيئة السوق المالية وملاك الصندوق على الشراء وقد تم الحصول على هذه الموافقة،

2. بالنسبة لمدارس رواد الخليج العالمية الواقعة بحي المغرزات :-

- يتم سداد جزء من قيمة العقار من خلال أصدار 11.685.867 وحدة جديدة من صندوق الراجحي ريت وسداد المبلغ المتبقي نقدا.

- إعادة أستئجار شركة الخليج للتدريب والتعليم للعقار لمدة 15 سنة أعتباراً من تاريخ نقل الملكية في 25/12/2019م وذلك بموجب عقد أيجار سنوي قدره 16.275 مليون ريال سعودي ، مع زيادة الإيجارالسنوي بنسبة 7.5% كل خمس سنوات .

3. بالنسبة لمدارس براعم رواد الخليج العالمية الواقعة بحي الصحافة:

- يتم سداد جزء من قيمة العقار من خلال أصدار 1.112.939 وحدة جديدة من صندوق الراجحي ريت وسداد المبلغ المتبقي نقدا.

- إعادة أستئجار شركة الخليج للتدريب والتعليم للعقار لمدة 15 سنة أعتباراً من تاريخ نقل الملكية في 25/12/2019م وذلك بموجب عقد أيجار سنوي قدره 1.55 مليون ريال سعودي ، مع زيادة الإيجارالسنوي بنسبة 7.5% كل خمس سنوات .

اطراف الصفقة شركة الخليج للتدريب والتعليم و صندوق الراجحي ريت طريقة تمويل الصفقة لا ينطبق تاريخ إبرام الصفقة 1441-04-28 الموافق 2019-12-25 وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة مدارس وروضات خاصة عالمية بيان القيمة الدفترية للأصل لا ينطبق البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة لا ينطبق اسباب الصفقة توفير السيولة النقدية الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها سوف تساعد عملية البيع وإعادة التأجير على توفير السيولة النقدية المقيدة في الأصول واستخدام تلك العائدات لدعم المركز المالي والتوسعات المستقبلية بقطاعات الشركة تفاصيل استخدام المتحصلات من بيع الاصل سيتم أستخدام عوائد البيع في شراء أسهم في صندوق الراجحي ريت وتسديد بعض الديون طويلة الاجل لتخفيض الاعباء التمويلية أطراف ذات علاقة لا يوجد