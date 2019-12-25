تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م

تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-04-28 الموافق 2019-12-25 اجمالي المبلغ الموزع 984,375,000 ريال سعودي عدد الأسهم المستحقة للأرباح 562,500,000 سهماً حصة السهم من التوزيع 1.75 ريال سعودي لكل سهم نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 17.5 تاريخ الأحقية ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً. تاريخ التوزيع سيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً. معلومات اضافية وتهيب الشركة بمساهميها الكرام سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع، للاستفسار: شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) ص. ب. 31396 ينبع الصناعية 41912، فاكس رقم 3259509-014 أو هاتف رقم 3259514-014 أو عن طريق البريد الإلكتروني shares@yansab.sabic.com

كما تؤكد الشركة على جميع المساهمين أنه بإمكانهم الاستفسار عن أرباحهم المستحقة غير المستلمة عبر موقع الشركة باستخدام الرابط التالي:

http://www.yansab.com.sa/ar/investormanagement/investor-management