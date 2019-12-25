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تعلن شركة الأهلي للتكافل عن تجديد التعاقد لتقديم التغطية التأمينة مع البنك الأهلي التجاري (طرف ذو علاقة)

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تعلن شركة الأهلي للتكافل عن تجديد التعاقد لتقديم التغطية التأمينة مع البنك الأهلي التجاري (طرف ذو علاقة) تعلن شركة الأهلي للتكافل عن تجديد التعاقد لتقديم التغطية التأمينة مع البنك الأهلي التجاري (طرف ذو علاقة)
مقدمة تعلن شركة الأهلي للتكافل أنها تلقت يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019م تعميد البنك الأهلي التجاري على تجديد تقديم التغطية التأمينية لمديني المجموعة لمحفظتي التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية وحماية المجموعة للموظفين لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 1 يناير 2020م. تاريخ الترسية 1441-04-28 الموافق 2019-12-25 قيمة العقد حيث يبلغ قيمة العقد 54.7 مليون ريال تقريباً للسنة التأمينية الواحدة، ومن المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية خلال عام 2020م. تفاصيل العقد تجديد التعاقد لتقديم التغطية التأمينة مع البنك الأهلي التجاري. أطراف ذات علاقة كما أن لأعضاء مجلس الإدارة الشريف خالد آل غالب والأستاذ. خالد محمد باشنيني مصلحة غيرمباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي التجاري في مجلس إدارة الشركة. معلومات اضافية علماً بأنه قد تم الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة على التعاقد مع البنك الأهلي التجاري من خلال الاجتماع الذي عقد في تاريخ 21 مايو 2019م، وتؤكد شركة الأهلي للتكافل بأن العقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أي مزايا تفضيلية.

مباشر (اقتصاد)

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