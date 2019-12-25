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إعلان شركة الراجحي المالية عن تطور جوهري على صندوق الراجحي ريت

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إعلان شركة الراجحي المالية عن تطور جوهري على صندوق الراجحي ريت إعلان شركة الراجحي المالية عن تطور جوهري على صندوق الراجحي ريت
تعلن شركة الراجحي المالية عن اتمام صندوق الراجحي ريت عملية الاستحواذ على عقارين جديدين كجزء من عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق التي تمت الموافقة عليها وهما:

1. مدارس رواد الخليج العالمية تقع على حي المغرزات، الرياض

تم إتمام عملية الاستحواذ على العقار في يوم الأربعاء 28/04/1441هـ الموافق 25/12/2019م بقيمة شرائية تبلغ 210 مليون ريال سعودي، تم دفع جزء من قيمته من خلال إصدار11,685,867 وحدة جديدة من صندوق الراجحي ريت وسداد المبلغ المتبقي نقداً.

يقع العقار في حي المغرزات بالرياض، في شارع الأمير مقرن بن عبد العزيز، المملكة العربية .

يشمل الموقع على قطعة أرض مساحتها 15,959.9 متر مربع، بمساحة بناء 39,028 متر مربع.

العقار مستأجر بالكامل من قبل شركة الخليج للتدريب والتعليم، بعقد إيجار سنوي قدره 16.275مليون ريال سعودي. سيتم زيادة الإيجار السنوي بنسبة 7.5 ٪ كل خمس سنوات. يمتد عقد الإيجار مع شركة الخليج للتدريب والتعليم لمدة 15 سنة تبدأ من تاريخ نقل الملكية، أي في تاريخ 25/12/2019.

2. مدارس براعم رواد الخليج العالمية تقع على حي الصحافة، الرياض.

تم إتمام عملية الاستحواذ على العقار في يوم الأربعاء 28/04/1441هـ الموافق 25/12/2019م بقيمة شرائية تبلغ 20 مليون ريال سعودي، تم دفع جزء من قيمته من خلال إصدار 1,112,939 وحدة جديدة من صندوق الراجحي ريت وسداد المبلغ المتبقي نقداً.

يقع العقار في حي الصحافة، شارع الأمير عبد الله بن سعود بن عبد الله صنيتان آل سعود في الرياض، المملكة العربية السعودية.

يشمل الموقع على قطعة أرض مساحتها 1,830 متر مربع، بمساحة بناء 2,549 متر مربع.

العقار مستأجر بالكامل من قبل شركة الخليج للتدريب والتعليم، بعقد إيجار سنوي قدره 1.55مليون ريال سعودي. سيتم زيادة الإيجار السنوي بنسبة 7.5 ٪ كل خمس سنوات. يمتد عقد الإيجار مع شركة الخليج للتدريب والتعليم لمدة 15 سنة تبدأ من تاريخ نقل الملكية، أي في تاريخ 25/12/2019.

مباشر (اقتصاد)

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