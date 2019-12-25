اعلان شركة التصنيع الوطنية عن آخر التطورات لـ تأخر تشغيل مصنع معالجة مادة الالمنيت (ilmenite) لإنتاج مادة خام التيتانيوم عالي التركيز (Titanium Slag)

مقدمة إشارة الي إعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 21 صفر 1440 هـ الموافق 30 اكتوبر 2018م بخصوص آخر التطورات في مشروع معالجة مادة الإلمنيت (ilmenite) لإنتاج مادة خام التيتانيوم عالي التركيز (Titanium Slag)، تعلن شركة التصنيع الوطنية انه بعد إطفاء الفرن وانتهاء فترة التبريد التي إستمرت قرابة الشهر، تم عمل دراسة تحليلية بمشاركة خبراء عالميين في هذا المجال حيث توصلت الى تحديد الأسباب الرئيسة التي أدت لإطفاء الفرن، ومن ثم تم الإتفاق على خطة عمل الإصلاح ولا زال العمل جاريا لتنفيذها مع شركة (أوتوتك)، المقاول المسئول عن تصميم وتوريد وتركيب المصنع و قد أيدت شركة (ترونكس) هذه الخطوات حسب عقد الدعم الفني. هذا وستتحمل شركة أوتوتك تكاليف اعادة التصميم. وبناء عليه، من المتوقع إعادة تشغيل المصنع خلال النصف الثاني من عام 2020م باذن الله. وبعد الانتهاء من اصلاح الفرن الاول ستقوم شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) بالتحضير لتشغيل الفرن الثاني وذلك بعد اكتمال التشغيل التجاري للفرن الاول. الحدث الذي سبق إعلانه تأخر تشغيل مصنع معالجة مادة الالمنيت (ilmenite) لإنتاج مادة خام التيتانيوم عالي التركيز (Titanium Slag) تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1440-02-21 الموافق 2018-10-30 نسبة الانجاز المتحقق 20% التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث النصف الثاني من العام 2020 اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً دراسة الاسباب التي ادت الى اطفاء المصنع التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب هذا وستتحمل شركة أوتوتك تكاليف اعادة التصميم آثر التأخير على النتائج المالية للشركة أما ما يخص الأثر المالي على النتائج المالية الموحدة لشركة التصنيع فيصعب تحديده في الوقت الحالي وسيعلن لاحقا عن اية تطورات جوهرية إن وجدت. معلومات اضافية يشار الى أن التصنيع تمتلك حصة قدرها 50٪ في المشروع بينما تمتلك النسبة الباقية شركة كريستل (المملوكة للتصنيع بنسبة 79%).
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