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إعلان بشأن الموافقة على إدراج أدوات الدين الحكومية من فئة سبق إدراجها في السوق المالية السعودية

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إعلان بشأن الموافقة على إدراج أدوات الدين الحكومية من فئة سبق إدراجها في السوق المالية السعودية إعلان بشأن الموافقة على إدراج أدوات الدين الحكومية من فئة سبق إدراجها في السوق المالية السعودية

تعلن شركة السوق المالية (تداول) الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (5,098,667,000) ريـال التالية تفاصيلها:

 

1. زيادة في إصدار رقم 2019-10-05 (رمز تداول:5281) بقيمة 159,231,000  ريال سعودي ليصل إلى 2,574,281,000 ريال.


2. زيادة في إصدار رقم 10-10-2019 (رمز تداول:5282) بقيمة 1,183,036,000 ريال سعودي ليصل إلى 1,836,936,000 ريال.


3. زيادة في إصدار رقم 2019-03-15 (رمز تداول:5279) بقيمة 663,400,000 ريال سعودي ليصل إلى 10,134,300,000  ريال


4. زيادة في إصدار رقم 2019-04-30 (رمز تداول:5280) بقيمة 3,093,000,000 ريال سعودي ليصل إلى 23,708,042,000   ريال

 

على ان يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الخميس 26/12/2019م

 

 

 

 

 

 

 

 

مباشر (اقتصاد)

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