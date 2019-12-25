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مجلس الشورى يطالب بتأسيس مركز معلومات الاستثمار التعديني بالسعودية

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مجلس الشورى يطالب بتأسيس مركز معلومات الاستثمار التعديني بالسعودية مجلس الشورى يطالب بتأسيس مركز معلومات الاستثمار التعديني بالسعودية

الرياض – مباشر: وجه مجلس الشورى السعودي عدة مطالبات لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً) خلال جلسته العادية الـ12 من السنة الرابعة للدورة السابعة، اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني.

وطالب المجلس، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً) بتأسيس مركز للمعلومات والدراسات الخاصة بالاستثمار التعديني والصناعات التعدينية في المملكة؛ لتوفير معلومات تفصيلية عن الأحزمة والرواسب المعدنية في مختلف مناطق المملكة، وتقديم الدعم والمشورة للمستثمرين وتشجيعهم.

ووجه الشورى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً) بدراسة أسباب انخفاض أعداد المصانع المحلية ومعالجتها؛ للحد من تأثيرها على الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وطالب المجلس الوازرة بوضع مؤشرات قياس لمعرفة مدى الاستغلال الحاصل في موارد المملكة الطبيعية مع وضع التشريعات المناسبة؛ لاستغلالها لأطول مدة ممكنة.

وأشار الشورى، إلى أنه طالب كذلك، خلال جلسته المنعقدة اليوم، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً) بمتابعة إلزام الجهات المرتبطة بها؛ للحد من تأثير أنشطتها على البيئة وجودة الهواء والمياه السطحية والجوفية والسواحل البحرية.

يذكر أنه صدر مرسوماً ملكياً بفصل وزارة الطاقة عن الصناعة، وتعيين وزيراً لكل وزارة.

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