أرامكو السعودية تعلق على اتفاقية استئناف إنتاج النفط مع الكويت

الرياض- مباشر: رحبت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، في بيان اليوم الأربعاء، بالاتفاق الجديد الذي وقعته حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بشأن استئناف إنتاج النفط الخام من المنطقة المقسومة.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر: "يُعد هذا اليوم بارزًا ومميزًا في إطار التعاون والتكامل الاقتصادي والنفطي بين الدولتين الشقيقتين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت".

وتابع: "مع توقيع هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان لإنجاز ما يحقق أهدافها المرجوة."

ووقعت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، اتفاقية ملحقة لاتفاقية تقسيم إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

وقّع الاتفاق في مدينة الكويت كلٌ من الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة، وخالد الفاضل، وزير النفط ووزير الكهرباء والماء في الكويت.

ولم تُنتج المنطقة المُحايدة بين البلدين أي إنتاج يُذكر منذ إغلاق الحقول بعد المُشاحنات بين الطرفين في عامي 2014 و2015.

ويمكن أن تُنتج المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية التى تتضمن حقلي الخفجي والوفرة ما يصل إلى 500 ألف برميل نفط يومياً، 0.5 بالمائة من المعروض النفطي العالمي.

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