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الأسواق العالمية في عطلة رسمية احتفالاً بالكريسماس

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الأسواق العالمية في عطلة رسمية احتفالاً بالكريسماس الأسواق العالمية في عطلة رسمية احتفالاً بالكريسماس

مباشر: تتوقف التعاملات في معظم الأسواق المالية العالمية اليوم الأربعاء، احتفالاً بأعياد الكريسماس.

وتشهد أسواق الأسهم في أوروبا والولايات المتحدة تسجيل مستويات قياسية مرتفعة، بدعم التوصل لاتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين، وعودة البنوك المركزية لسياسة التحفيز عبر خفض معدلات الفائدة لمستويات متدنية.

وأعلنت بورصات هونج كونج وأستراليا وفرانكفورت الألمانية ولندن وميلان وقف التداولات اليوم وغداً، على أن تعود للتعاملات يوم الجمعة المقبل.

بينما تقتصر العطلة في بورصتي ناسداك ونيويورك على جلسة اليوم لتعود للتداولات غداً الخميس.

وكان سوق الأسهم الأمريكي قد أنهى تداولات جلسة أمس على تباين، ليسجل مؤشر "ناسداك" أطول موجة مكاسب قياسية في 21 عاماً.

مباشر (اقتصاد)

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