حصاد 2019.. الطروحات الأولية بالسعودية تتوارى أمام إدراج أرامكو

بقيمة تتجاوز 26 مليار دولار.. نشاط الاكتتابات بالسعودية يسجل مستويات تاريخية بسبب أرامكو

الرياض – بدور الراعي: شهد نشاط الاكتتابات والطروحات الأولية بسوق الأسهم السعودية رواجاً كبيراً خلال العام 2019 مسجلاً مستويات قياسية؛ بفضل من طرح جوهرة التاج أرامكو السعودية.

بداية الطروحات كانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات في مارس/ آذار 2019، وكان الختام بعملاق النفط أرامكو ما وصف "باكتتاب القرن".

عقب الإدراج تربعت أرامكو على عرش شركات السوق السعودي، وعلى شركات العالم من حيث القيمة السوقية، لتتفوق على شركة آبل الأمريكية التي تصل قيمتها السوقية إلى 1.19 تريليون دولار.

شهد السوق السعودي؛ وفقاً لمسح لـ"مباشر" يستند إلى بيانات السوق السعودي - تداول، 5 إدراجات جديدة خلال 2019 بقيمة إجمالية بلغت 100.311 مليار ريال (26.70 مليار دولار) كان نصيب "أرامكو" 95.86 بالمائة من الإجمالي.

ونجحت شركة أرامكو في جمع نحو 25.6 مليار دولار، وتسعير طرحها العام الأولي عند32 ريالاً (8.53 دولار) للسهم، قبل الإدراج بسوق الأسهم السعودي.

وبالمرتبة الثانية في الحجم، حل طرح شركة المراكز العربية كثاني اضخم اكتتاب بالسعودية، أول طرح عام بالمملكة متاح للمشترين المؤهلين من الشركات العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، وجمع نحو 2.8 مليار ريال، لتشكل ما نسبته 2.8 بالمائة من إجمالي قيمة الاكتتابات خلال 2019.

كان أول طرح خلال العام لشركة "المعمر لأنظمة المعلومات " لتكون أول شركة تقنية مالية بسوق الأسهم السعودية من خلال جمع نحو 226.51 مليون ريال، لتمثل ما نسبته 0.23 بالمائة من إجمالي الاكتتابات.

واستقبل السوق السعودي سهم "مهارة للموارد البشرية" في يونيو/ حزيران الماضي؛ بعد طرحها للاكتتاب العام وطرح 10 بالمائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

يعد طرح "مهارة" أول وأكبر طرح من نوعه في قطاع الموارد البشرية في المملكة ودول الخليج، ليجمع نحو 776 مليون ريال بعد طرح 11.25 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، تمثل 30 بالمائة من رأسمالها، بسعر 69 ريالاً للسهم تم تحديده عن طريق بناء سجل الأوامر لتشكل نحو 0.77 بالمائة من إجمالي حجم الاكتتابات في عام 2019.

وبلغت نسبة تغطية المكتتبين الأفراد في أسهم مهارة 230 بالمائة، حيث بلغ عدد المكتتبين 31 ألف مكتتب، قاموا بضخ 178.79 مليون ريال، وتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد مكتتب.

وفي يوليو/ تموز الماضي تم طرح سهم عطاء التعليمية للاكتتاب العام من خلال طرح 30 بالمائة من أسهم الشركة، عبر طرح 12 مليون سهم بسعر 29 ريالاً، ليجمع نحو 348 مليون ريال لتمثل ما نسبته 0.35 بالمائة من إجمالي حجم الاكتتابات خلال 2019.

رؤوس الأموال

وفي الشركات الخمس الجديدة، بلغ إجمالي رؤوس أموالهم نحو 65.68 مليار ريال (17.5 مليار دولار)، لتتصدر أرامكو تلك القائمة من حيث رأس المال بنحو 60 مليار ريال مشكلة نحو 91 بالمائة من إجمالي رؤوس أموال تلك الشركات الخمس.

كما يبلغ رأسمال شركة "المراكز" نحو 4.75 مليار ريال، ويبلغ رأسمال "عطاء التعليمية " 400 مليون ريال، فيما يصل رأسمال "مهارة" نحو 375 مليون ريال، ويصل رأسمال شركة المعمر نحو 160 مليون ريال.

القيمة السوقية

ومن جهة القيمة السوقية للشركات الخمسة الجديدة للسوق السعودي، أظهر رصد "مباشر" أنها تبلغ نحو 7.12 تريليون ريال، ليحصد سهم أرامكو نصيب الأسد من القيمة السوقية للسوق ككل، بنسبة 78.76 بالمائة بقيمة 7.100 تريليون ريال، مع إغلاق جلسة الأحد 22 ديسمبر/ كانون الأول؛ فيما بلغ إجمالي القيمة السوقية لبقية شركات السوق السعودي نحو 1.915 تريليون ريال.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لشركات السوق السعودي المدرجة نحو 9.015 تريليون ريال.

وتصل القيمة السوقية لشركة المراكز إلى نحو 13.988 مليار ريال، في حين تبلغ القيمة السوقية لشركة مهارة نحو 3.180 مليار ريال، وتبلغ جمالي القيمة السوقية لشركة عطاء التعليمية نحو 1.144 مليون ريال، وتصل القيمة السوقية لسهم المعمر نحو 713 مليون ريال.

وتعليقاً على طروحات 2019 قال المستشار المالي محمد الشميمري، لـ" مباشر" إن دخول أرامكو بالسوق السعودي يعتبر مختلفاً تماماً عن بقية إدراجات السوق السعودي السابقة، كما أنه يعتبر أكبر اكتتاب في التاريخ، لافتاً إلى أن هذا الطرح سيكون أداة من أدوات لفت الأنظار للأسواق العالمية للاستثمار في السوق السعودي.

وقال الخبير الاقتصادي محمد السويد لـ"مباشر"، إن السوق المالية السعودية أثبتت قدرتها في التعامل مع أكبر اكتتاب في التاريخ الذي فاق التوقعات وانضمام سهم أرامكو إلى المؤشرات العالمية، سوف يزيد الطلب عليه من قبل المستثمرين الأجانب، وهذا سيدعم تحسن سعر السهم بالسوق.

طروحات جديدة

ولم يتوقف سوق الاكتتابات والطروحات بالسوق السعودي عند هذا عن الحد، فقد أعلنت شركة النايفات للتمويل عن عزمها طرح أسهمها للاكتتاب العام "الطرح العام الأولي" أو "الطرح" في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول)، مشيرة إلى أنه سيتم زيادة رأسمال الشركة من خلال طرح 36.500 مليون سهم عادي جديد للاكتتاب العام التي ستمثل ما نسبته 30.041 بالمائة من رأسمال الشركة بعد انتهاء الطرح.

جدير بالذكر أن عام 2018 شهد نشاط الاكتتابات والطروحات الأولية بالسوق السعودي، إدراج شركتين في السوق الرئيسية، وشركة واحدة في سوق "نمو"، وتم طرح شركة "لجام للرياضة" لما نسبته 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، خصص 10 في المائة منها للأفراد، فيما تمت تغطيتها بنسبة 245 في المائة.

كما طرحت شركة «الوطنية للتربية والتعليم" ما نسبته 30.2 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، خصص 10 في المائة منها للأفراد، وتمت تغطيتها بـ327 في المائة.

يُشار إلى أن السوق الموازي "نمو" شهد انتقال عدد من الشركات إلى السوق الرئيسية "تداول" بالتزامن مع قرار هيئة السوق المالية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعديل قواعد الإدراج، بإضافة أحكام خاصة بآلية انتقال الشركات المدرجة بالسوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية.

وانتقلت كل من "ريدان الغذائية"، و"الكثيري"، و"ثوب الأصيل"، و"أبومعطي".

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