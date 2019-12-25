بيان: ارتفاع نسبة السعوديين المسجلين بـ"هيئة المهندسين"..ومصر تتصدر الجنسيات

الرياض – مباشر: كشفت الهيئة السعودية للمهندسين عن ارتفاع نسبة السعوديين المسجلين في الهيئة، محققين النسبة الأعلى بين الجنسيات الأخرى بنسبة تشكل 24 بالمائة من الإجمالي.

وبلغ إجمالي العاملين في القطاع الهندسي السعودي المسجلين لدى الهيئة؛ وفقاً لبيان لها، 161.6 ألف مهندس حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بينهم 38.58 ألف مهندس سعودي.

وأشارت الهيئة، في بيانها، إلى أن إجمالي عدد الفنيين بلغ 103.37 ألف فني سعودي وأجنبي مسجل.

وأوضحت الهيئة، أن أكثر الجنسيات من حيث عدد المهندسين الأجانب بالمملكة من: مصر، والهند، والأردن، والفلبين، والسودان، فيما تصدرت جنسيات الفنيين الأجانب كلاً من: الهند، وباكستان، ومصر، والفلبين، وسوريا، والسودان.

وأكدت الهيئة، أنها على زيادة نسب التوطين في القطاع الهندسي تدريجياً، بالتعاون مع الجهات المعنية بما في ذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتلقت الهيئة خلال العام الجاري زيادة في أعداد المتقدمين السعوديين لاختبار أساسيات الهندسة والعمارة إلى 700 مهندس وطالب؛ ما أسهم في ازدياد عدد المهندسين السعوديين المسجلين في الهيئة على جميع الجنسيات الأخرى التي كانت تلتحق بالهيئة.

وقالت الهيئة السعودية للمهندسين، إنها قامت بتدريب أكثر من 5 آلاف مهندس في أكثر من 200 دورة، كما نفذت 80 دورة مدعومة و137 تخصصية، إلى جانب تدريب 800 مهندس في 35 دورة في إدارة المشاريع الاحترافية، وتدريب 300 مهندس في 14 دورة عن كود البناء السعودي، وأقامت الهيئة أكثر من 34 فعالية مختلفة في عدد من مناطق المملكة.

ولفتت إلى أنها عملت على إيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن 5 أعوام ابتداءً من العام الماضي 2018، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه.

ترشيحات:

الشورى السعودي يطالب هيئة النقل بدراسة أوضاع قائدي الحافلات

الشورى السعودي يقر انضمام المملكة لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية

"هدف": توظيف 49 ألف مواطن بالقطاع الخاص بـ11 شهراً.. ومكة الأعلى

المركز الوطني للزلازل بالسعودية ينفي حدوث هزة أرضية بالخبر

​العدل السعودية: لا عقود زواج لمن دون 18 عاماً

وزير الطاقة: إمدادات السعودية لن تتأثر بتوقيع اتفاقية مع الكويت

14 قراراً لمجلس الوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

أرامكو: مدير الاستقرار السعري لم ينفذ أي عمليات حتى اليوم

السعودية والكويت توقعان اتفاقية استئناف إنتاج النفط بالمنطقة المقسومة (صور)

وزير الخدمة المدنية السعودي: إصدار لائحة جديدة للوظائف الصحية

تفاصيل المؤتمر الصحفي للنيابة السعودية بشأن قضية "خاشقجي"