الشورى السعودي يطالب هيئة النقل بدراسة أوضاع قائدي الحافلات

الرياض- مباشر: وجه أعضاء بمجلس الشورى السعودي خلال الاجتماع المنعقد اليوم الأربعاء عدة مطالبات لهيئة النقل السعودية أبرزهم دراسة أوضاع قائدي الحافلات السعوديين، وزيادة نسبة السعوديين العاملين في تطبيقات مركبات الأجرة.

ودعا عضو مجلس الشورى عطا السبيتي، بأن تتولى الهيئة العامة للنقل دراسة أوضاع قائدي الحافلات السعوديين، والنظر في بدائل مناسبة لمعالجة أوضاعهم.

كما طالب مفرح الزهراني الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع أمانات المناطق لتخصيص أراضي لنقل الركاب والبضائع بين المدن.

وطالب العضو إياس الهاجري الهيئة العامة للنقل بالعمل على زيادة نسبة السعوديين العاملين في تطبيقات مركبات الأجرة.

ويرى عبدالعزيز الحرقان عضو مجلس الشورى أهمية إيجاد سكة حديد من مدينة الرياض وتمتد إلى مدينتي جدة ومكة المكرمة ، مشيراً إلى خدمات النقل بالسكك الحديدية لا يخدم احتياجات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية .

كما لاحظ العضو خالد الدغيثر أن تقرير الهيئة العامة للنقل لم يتضمن معلومات عن تخصيص سكك الحديد، متسائلاً عن إمكانية طرح شركة "سار" للاكتتاب، وتخصيص "قطار الحرمين ".

وأكدت العضوة رائدة أبو نيان انه يتوجب على الهيئة العامة للنقل وضع خطة واضحة لتصبح المملكة عضوًا في المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية حتى يكون للمملكة دور فاعل في إعداد الاتفاقيات والتنظيمات وكافة مهام هذه المنظمة.

وطالب العضو سعيد الشيخ الهيئة بالعمل بسرعة لشغل وظائفها الشاغرة وأن تسعى للاستفادة من مخصصاتها المالية في إنجاز مشروعاتها.

كما طالب عضو الشورى حسين المالكي بتطوير طريق الساحل الدولي الذي يمر بمناطق جازان ومكة والمدينة وتبوك، داعياً إلى إيجاد سياج مناسب وأكتاف واسعة لحماية مستخدمي هذا الطريق الحيوي.

و بدأت جلسة مجلس الشورى السعودي العادية الـ12 من السنة الرابعة للدورة السابعة، اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني.

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