المركز الوطني للزلازل بالسعودية ينفي حدوث هزة أرضية بالخبر

الرياض – مباشر: نفى المركز الوطني للزلازل والبراكين التابع لهيئة المساحة الجيولوجية بالمملكة العربية السعودية حدوث هزة أرضية بمدينة الخبر.

وأكد المركز الوطني للزلازل والبراكين، وفقاً لما نشرته الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء، عدم رصد أي زلزال بالمنطقة الشرقية.

وانتشرت أنباء، صباح اليوم، تفيد بحدوث بهزة أرضية في مدينتي الدمام والخبر استشعرها السكان.

وكشفت هيئة المساحة الجيولوجية، الأحد الماضي، عن رصد المركز الوطني للزلازل والبراكين التابع للهيئة هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة وصلت إلى 3.4 درجة على مقياس ريختر، على عمق 15 كيلومتراً.

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