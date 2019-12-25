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تراجع هامشي للسوق السعودي في التعاملات الصباحية

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تراجع هامشي للسوق السعودي في التعاملات الصباحية تراجع هامشي للسوق السعودي في التعاملات الصباحية

الرياض- مباشر: سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي- تاسي، تراجعاً هامشياً خلال التعاملات المبكرة لجلسة اليوم الأربعاء، متأثراً بهبوط قطاعات البنوك والمواد الأساسية والطاقة.

وبحلول الساعة 11 بتوقيت الرياض تراجع المؤشر العام بنسبة 0.49 بالمائة إلى مستوى 8378.58 نقطة ليفقد نحو 41.26 نقطة.

وتراجع قطاع الطاقة البنوك بنسبة 0.70 بالمائة، كما نزل قطاع الطاقة بنسبة 0.37 بالمائة، وتلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37 بالمائة.

وتصدر الارتفاعات سهم صناعة الورق بنسبة 9.88 بالمائة، وتلاه تهامة بنسبة 4.71 بالمائة، كما ارتفع سهم الأهلية بنسبة 4.30 بالمائة.

وفي المقابل تراجع سهم متلايف بنسبة 6.02 بالمائة، وسدافكو بنسبة 1.77 بالمائة، وسيرا بنسبة 1.67 بالمائة.

وجرى التعامل على 54.9 مليون سهم مقابل 1.126 مليار ريال موزعة على 55.058 ألف صفقة.

وواصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي الارتفاع للجلسة الثامنة على التوالي، خلال جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء، بدعم من قطاع المواد الأساسية، متجاهلاً انخفاض كل من قطاع البنوك والطاقة بنسبة 0.04 بالمائة، متمسكاً بمستويات الـ 8419.84 نقطة ليربح نحو 3.45 نقطة.

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