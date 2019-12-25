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الشورى السعودي يقر انضمام المملكة لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية

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الشورى السعودي يقر انضمام المملكة لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية الشورى السعودي يقر انضمام المملكة لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية

الرياض – مباشر: بدأت جلسة مجلس الشورى السعودي العادية الـ12 من السنة الرابعة للدورة السابعة، اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني.

ووافق مجلس الشورى؛ وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على انضمام المملكة العربية إلى الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وفوض مجلس الوزراء السعودي، في 19 فبراير/ شباط الماضي، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتوقيع على اتفاقية إطارية بشأن تأسيس تحالف دولي للطاقة الشمسية.

ووافق المجلس، في جلسته الماضية، على مشروع الاستراتيجية الوطنية للادخار، أحد أهداف رؤية 2030 المتمثلة في رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6 بالمائة إلى 10 بالمائة.

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