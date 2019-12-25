"هدف": توظيف 49 ألف مواطن بالقطاع الخاص بـ11 شهراً..ومكة الأعلى

الرياض – مباشر: كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم الأربعاء، عن توظيف 48.82 ألف باحث وباحثة عن عمل منذ بداية العام الجاري 2019حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني (أي خلال 11 شهرا)، وذلك عن طريق فروع الصندوق المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وقال "هدف"، في بيان له، إن فرع الصندوق في منطقة مكة المكرمة جاء في المرتبة الأولى من حيث التوظيف بـ10.93 ألف شاب وشابة توظفوا عبر الفرع، تلتها المنطقة الشرقية بـ8.78 ألف سعودي وسعودية.

وجاءت منطقة الرياض ثالثة بـ7.96 ألف باحث وباحثة عن عمل توظفوا من خلال الفرع، عقبهم فرع الصندوق في منطقة المدينة المنورة بـ5.75 ألف شاب وشابة، ثم منطقة جازان بـ 3.39 ألف شاب شابة.

وشهد فرع الصندوق في منطقة تبوك توظيف 2.21 ألف شاب وشابة، بينما أسهم الفرع في منطقة نجران بتوظيف 2.03 ألف سعودي وسعودية، في حين توظف من خلال فرع منطقة الجوف 1.9 ألف مواطن ومواطنة، وفرع منطقة القصيم بـ1.77 ألف سعودي وسعودية.

ووفقا لـ"هدف"، تم توظيف 1.19 ألف شاب وشابة عبر فرع الصندوق في منطقة حائل، فيما توظف عبر فرع الصندوق في منطقة عسير 1.17 ألف سعودي وسعودية، وشهدت منطقة الباحة توظيف 930 شاب وشابة، والحدود الشمالية 803 مواطن ومواطنة.

وأكد "هدف"، أنه يقدم برامج دعم تأهيل وتدريب للباحثين والباحثات عن عمل؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

وأشار، إلى أن الصندوق حرص على إطلاق برامج محفزة للتوطين وعقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

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