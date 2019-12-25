"اتحاد الخليج" و"الأهلية للتأمين" توقعان مذكرة لتقييم جدوى الاندماج المحتمل

الرياض – مباشر: وقعت شركتا اتحاد الخليج للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج) وشركة الأهلية للتأمين التعاوني (الأهلية للتأمين) مذكرة تفاهم غير ملزمة؛ لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وقالت الشركتان، في بيان لهما على "تداول" اليوم الأربعاء، إنهما ستقومان ببدء عملية التحقق والفحص النافي للجهالة من النواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية، والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

واتفقت الشركتان على أنه في حال نجاح عملية الاندماج، سيتم إتمام الاندماج عن طريق مبادلة الأسهم، بحيث ستقوم "اتحاد الخليج" عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي "الأهلية" مقابل كافة الأسهم المصدرة في "الأهلية".

يُذكر أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية للتأمين التعاوني، في 20 فبراير/ شباط 2019، رفضت العرض المقدم من "اتحاد الخليج" المتعلق بالاندماج مع الشركة الأهلية.

وتم الاتفاق بشكل مبدأي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية، بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعاً لنتائج الفحص النافي للجهالة، على أن معامل التبادل ما بين الشركتين سيتم حسابها باستخدام القيمة الدفترية للسهم لكل منهما والمعلنة في آخر قوائم مالية لكل من الشركتين قبل أو بتاريخ توقيع اتفاقية الاندماج.

وقامت "اتحاد الخليج" بتعيين شركة بيت التمويل السعودي الكويتي (بيت التمويل) كمستشار مالي للشركة في عملية الاندماج المقترحة، فيما عينت "الأهلية" بتعيين الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة.

وأشارت الشركتان، إلى أنه سينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة 9 أشهر من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق، علماً بأنه يمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة الشركتين، فضلاً عن الموافقة على إنهاء مذكرة التفاهم بتوجيه إخطار خطي بهذا المضمون في أي وقت.

وأكدت الشركتان، على أن عملية الاندماج المقترحة تعد مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص النافي للجهالة على نحو يكون متوافقاً مع رغبات كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشرط الاتفاق على الشروط والأحكام النهائية لاتفاقية الاندماج، وبشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعيات العامة غير العادية لكل من الشركتين.

وبحسب بيان الشركتين؛ فإن الدخول في مذكرة التفاهم لا يعني أن الشركتين ستوافقان على عملية الاندماج المقترحة.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة "اتحاد الخليج"، في يناير/ كانون الثاني 2019، على زيادة رأسمالها بإصدار 9.19 مليون سهم، لصالح مساهمي الأهلية للتأمين، بغرض الاندماج.

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