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مجلس إدارة "الأهلية للتأمين" يتراجع عن قرار زيادة رأس المال

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مجلس إدارة "الأهلية للتأمين" يتراجع عن قرار زيادة رأس المال مجلس إدارة "الأهلية للتأمين" يتراجع عن قرار زيادة رأس المال

الرياض - مباشر: أعلن مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني المنعقد أمس الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019 عن إلغاء توصيته السابقة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والعدول عنها.

وأوصى مجلس إدارة الشركة في مارس/ آذار الماضي بتخفيض رأس المال بنسبة 23.13 بالمائة لإطفاء الخسائر المتراكمة، وزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة في 18 سبتمبر/ أيلول 2019، تخفيض رأسمال الشركة من 160 مليون ريال إلى 123 مليون ريال بنسبة انخفاض قدرها 23.125 بالمائة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أنه لا يوجد أثر مالي لإلغاء التوصية، مبينة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطور لاحق في حينه.

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