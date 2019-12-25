اعلان شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الأهلية للتأمين التعاوني ("الأهلية ")

الجهة التي تم التوقيع معها الشركة الأهلية للتأمين التعاوني ("الأهلية ") مقدمة تعلن شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني ("الشركة") عن قيامها بتاريخ 27/04/1441 هجري (الموافق لـ 24/12/2019 ميلادي) بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الأهلية للتأمين التعاوني ("الأهلية ")، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين. ستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق والفحص النافي للجهالة من النواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

اتفقت الشركة والأهلية على أنه في حال نجاح عملية الاندماج سيتم اتمام الاندماج عن طريق مبادلة الاسهم، بحيث ستقوم الشركة عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي الأهلية مقابل كافة الاسهم المصدرة في الأهلية.

اتفقت الشركتان بشكل مبدأي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book value) – بعد اجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص النافي للجهالة – وعلى أن معامل التبادل (Exchange ratio) ما بين الشركة والأهلية سيتم حسابها باستخدام القيمة الدفترية للسهم لكل من الشركة والأهلية (Reported book value per share ) والمعلنة في آخر قوائم مالية لكل من الشركتين قبل أو بتاريخ توقيع اتفاقية الاندماج.

وقد قامت الشركة بتعيين شركة بيت التمويل السعودي الكويتي (بيت التمويل) كمستشار مالي للشركة في عملية الاندماج المقترحة.

تاريخ توقيع المذكرة 1441-04-27 الموافق 2019-12-24 الجهة التي تم التوقيع معها الشركة الأهلية للتأمين التعاوني ("الأهلية ") موضوع المذكرة دراسة جدوى الاندماج بين شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني وشركة الأهلية للتأمين التعاوني. مدة المذكرة ينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة تسعة اشهر من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق. يمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة الشركتين. كما يمكن للشركتين مجتمعتين الموافقة على إنهاء مذكرة التفاهم بتوجيه إخطار خطي بهذا المضمون في أي وقت. أطراف ذات علاقة لا يوجد الأثر المالي ستستمر الشركة بالإعلان عن أية تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين واللوائح ذات العلاقة.

وأثناء ذلك، تعتزم الشركة الاستمرار بممارسة أعمالها الاعتيادية لحين الانتهاء من عملية الاندماج المقترحة.

معلومات اضافية تعد عملية الاندماج المقترحة مشروطة بإكتمال عمليات التحقق والفحص النافي للجهالة على نحو يكون متوافقاً مع رغبات كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشرط الاتفاق على الشروط والاحكام النهائية لاتفاقية الاندماج، وبشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعيات العامة غير العادية لكل من الشركتين. إن الدخول في مذكرة التفاهم لا يعني أن الشركتان ستوافقان على عملية الاندماج المقترحة.

وسيتم الإعلان عن أي تطورات بهذا الصدد حسب الحال.