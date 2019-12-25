إعلان إلحاقي من الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بخصوص إعلان الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

مقدمة بالإشارة إلى إعلان الشركة الأهلية للتأمين التعاوني المنشور على موقع تداول بتاريخ 13/03/2019م بخصوص إعلان الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

فإن مجلس إدارة الشركة قرر "بالتمرير" بتاريخ 24/12/2019م إلغاء توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والعدول عنها.