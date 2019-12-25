رفع تعليق التداول على "متلايف" و"ولاء للتأمين"

الرياض - مباشر: أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن رفع تعليق تداول سهمي شركة "متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني" وشركة ولاء للتأمين التعاوني في السوق اعتباراً من اليوم الأربعاء 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وأضافت "تداول" في بيان نشر اليوم الأربعاء أن رفع التعليق يأتي بعد إعلان الشركتين أمس عن حدث جوهري، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج.

وكانت كل من شركة متلايف إيه آي جي العربي، وشركة ولاء للتأمين التعاوني، أعلنتا أمس الثلاثاء عن تلقيهما خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 24 ديسمبر 2019، على صفقة الاندماج المحتملة بين الشركتين.

ترشيحات:

"تداول": تعليق سهمي ولاء للتأمين و"متلايف" تمهيداً للإعلان عن حدث

"متلايف" تتسلم خطاباً من "ساما" بشأن الاندماج مع ولاء للتأمين

هيئة المنافسة السعودية تسمح باندماج شركتي تأمين