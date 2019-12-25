"سابك" توقع اتفاقية بيع شركة مملوكة لـ"سافكو"

الرياض - مباشر: أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن توقيع اتفاقية بيع حصص مع شركة "سافكو" لغرض شراء الأخيرة على 100 بالمائة من رأس مال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية.

وبحسب بيان نشر على "تداول" يوم الأربعاء تمتلك شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية 50 بالمائة من رأس مال كل من الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية "ابن البيطار"وشركة الجبيل للأسمدة "البيروني" و 33.33 بالمائة من رأس مال شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك".

وأوضحت الشركة أن الاتفاقية ملزمة ومشروطة بموافقة الجهات التنظيمية وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة "سافكو" على زيادة رأس مالها بغرض الاستحواذ على شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية.



وتابع البيان انه تم تقييم شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية باستخدام طرق تقييم مختلفة والتي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الشركات المماثلة، وقد حدد إجمالي قيمة الحصص التي سيتم استحواذها من قبل شركة "سافكو" في شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية بمبلغ 4.592 مليار ريال والتي سيتم سدادها بإصدار 59.368 مليون سهما عادياً جديداً لشركة "سابك") في شركة (سافكو) بقيمة تبلغ 77.35 ريال سعودي للسهم الواحد.

وأشارت الى أنه سينتج عن تلك الصفقة زيادة نسبة ملكية "سابك" في شركة سافكو" بعد تمام الصفقة من 42.99 بالمائة إلى 50.1 بالمائة.

وتابعت؛ انه تم احتساب عدد الأسهم الجديدة التي ستصدرها شركة "سافكو" على أساس المتوسط المرجح لسعر السهم لمدة 3أشهر تنتهي بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر/ كانون الأول.

وبعد إتمام عملية الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين (باستثناء سابك) من 57.01 بالمائة إلى 49.9 بالمائة، وعليه فإنهم سيتعرضون إلى انخفاض في نسبة ملكيتهم وحقوق التصويت التابعة لها.

وقالت "سافكو"، إن الصفقة تعد كصفقة مع طرف ذي علاقة باعتبار أن الاتفاقية أبرمت بين شركة (سابك) وشركة تابعة لها ذات علاقة (سافكو).

وأشارت الى أن بعض أعضاء مجلس إدارة شركة سافكو لهم مصلحة في الصفقة باعتبارهم ممثلين لشركة سابك في مجلس إدارة شركة سافكو وهم يوسف عبدالله البنيان، أنس يوسف كنتاب، يوسف عبدالرحمن الزامل، وممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة سافكو عبدالعزيزهبدان الهبدان حيث أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي أحد كبار المساهمين في شركة سافكو.

وتابع بيان الشركة أنه تم الاتفاق الى عدم ضم حصة سابك حالياً في كل من شركة معادن للفوسفات وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات واللتان سبق ذكرهما في مذكرة التفاهم غير الملزمة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تماشياً مع الرؤية المشتركة للطرفين والتي تهدف لتحسين كفاءة وفعالية الأداء من خلال الدمج واستغلال الفرص المتاحة من أجل التوسع والنمو وتعزيز الميزة التنافسية في سوق الأسمدة العالمية.

وأشارت تهدف شركة (سابك) الى تنمية حقوق مساهميها من خلال توفير فرص النمو عالمياً وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات الفنية والتقنية في الأسواق العالمية.

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