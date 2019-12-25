إعلان شركة الاتحاد للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) -( إعلان تذكيري)

مقدمة يدعو مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين التعاوني مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر عقده في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد تاريخ 10/5/1441 هـ الموافق 5/1/2020م في مقر الشركة الرئيسي . مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي الكائن في طريق الملك فهد بن عبدالعزيز – برج ناصر سعيد الهاجري – الراكة الجنوبية – الخبر في الطابق الثامن رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/wNBn8WE7Upp تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-05-10 الموافق 2020-01-05 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع رأس المال على الأقل)، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 6/1/2020م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 5/1/2023م (مرفق السير الذاتية للمرشحين) مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها. نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة الـ10 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 1/1/2020 وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية الموافق 5/1/2020م ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. طريقة التواصل لمزيد من المعلومات أو في حال وجود أي إستفسار التواصل مع الشركة عن طريق البريد الإلكتروني m.alhajmahmoud@tui-sa.com أو الإتصال على أمانة سر المجلس وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي على الرقم 013857222 تحويلة 229. معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي حسب المرفق، على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى ( شركة الإتحاد للتأمين التعاوني، ص ب 1022 الخبر 31952 ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية. الملفات الملحقة
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