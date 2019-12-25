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اقتصاد فيتنام ينمو بوتيرة تتجاوز 7% للعام الثاني على التوالي
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 04:12 مساءً
تقرير: "تسلا" تبدأ تسليم سياراتها المصنعة في الصين الإثنين المقبل
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 04:12 مساءً
السعودية.. 55% من أصحاب الأعمال الشباب استفادوا من برامج الدعم
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 04:12 مساءً
وبكرة أحلى | لقاء مع دكتور محمد تركى أحد أعضاء الفريق الطبى لشركة أورجانيكا جروب
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 04:08 مساءً
الأخبار - رئاسة تونس: موقفنا محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 04:05 مساءً
نشرة الأخبار - حلقة الجمعة مع (إيمان عبد الباقي) 27/12/2019 - الحلقة كاملة
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 04:05 مساءً
زوجة تكشف خيانتها لزوجها : "كنت بشحت منه الكلام ودلوقتى عندى ولدين منسوبين ليه لكن مش ولاده "!
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 03:54 مساءً
لقمة هنية | الحلقة كاملة | 27 ديسمبر 2019
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 03:54 مساءً
لقمة هنية| وصفة خفيفة للدايت المتزن.. أسهل وأسرع طريقة لعمل فراخ محشية بالثوم
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 03:54 مساءً
لعشاق الكيك من المحلات.. جربي بنفسك أسهل وأسرع طريقة لعمل باوند كيك
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 03:26 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
لو عندك موهبة علمية أو اختراع تعمل ايه .. شوف "التايكو" أحدث وسيلة جديدة لتطبيق البحث العلمى
مصر
Al Nahar TV
الأربعاء 25 ديسمبر 2019 08:46 صباحاً
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