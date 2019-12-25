إعلان من شركة السوق المالية السعودية (تداول) بشأن رفع تعليق تداول سهم شركة ولاء للتأمين التعاوني

إشارةً إلى إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1441/04/27هـ الموافق 2019/12/24م بخصوص تعليق تداول سهم شركة ولاء للتأمين التعاوني في السوق ابتداءً من الثلاثاء 1441/04/27هـ الموافق 2019/12/24م بناءً على طلب الشركة للتمهيد للإعلان عن حدث جوهري.

وحيث أعلنت الشركة بتاريخ 1441/04/27هـ الموافق 2019/12/24م عن الحدث الجوهري، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) رفع تعليق تداول أسهم شركة ولاء للتأمين التعاوني في السوق ابتداءً من الأربعاء 1441/04/28هـ الموافق 2019/12/25م.