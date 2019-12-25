"الخليج للتدريب" توقع عقد بيع أحد العقارات المملوكة لها

الرياض - مباشر: أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير أحد العقارات التعليمية المملوكة للشركة بقيمة 244.5 مليون ريال.

وأضافت الشركة عبر بيان نشر يوم الأربعاء على "تداول" أنها وقعت أمس الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر/ كانون الأول عقد بيع أحد العقارات التعليمية المتفق عليها في مذكرة التفاهم الخاصة ببيع وإعادة تأجير 3 عقارات تعليمية من ممتلكات الشركة.

وأضافت أن الأصل يتمثل في مدرسة رواد الخليج العالمية الذي يقع في حي الزهور في شمال شرق الدمام، شارع أنس بن مالك، المملكة العربية السعودية، ويشمل الموقع على قطعة أرض مساحتها 20.21 ألف متر مربع، بمساحة بناء 25.797 ألف متر مربع.

وأشارت إلى أن شروط الصفقة تتضمن حصول صندوق الراجحي ريت على موافقة هيئة السوق المالية وملاك الصندوق على الشراء وقد تم الحصول على هذه الموافقة، إضافة إلى سداد جزء من قيمة العقار من خلال إصدار 13.605 مليون وحدة جديدة من صندوق الراجحي ريت وسداد المبلغ المتبقي نقداً.

كما أضافت أن من ضمن شروط الصفقة إعادة استئجار شركة الخليج للتدريب والتعليم لهذا العقار لمدة 15 سنة اعتباراً من تاريخ نقل الملكية في 24 ديسمبر/كانون الأول وذلك بموجب عقد إيجار سنوي قدره 18.94 مليون ريال سعودي، مع زيادة الإيجار السنوي بنسبة 7.5 بالمائة كل خمس سنوات.

وأوضحت أن الأثر المتوقع من تلك الصفقة على الشركة سوف تساعد عملية البيع وإعادة التأجير على توفير السيولة النقدية المقيدة في الأصول، واستخدام تلك العائدات لدعم المركز المالي والتوسعات المستقبلية بقطاعات الشركة.

وبينت أنه سيتم استخدام عوائد البيع في شراء أسهم في صندوق الراجحي ريت وتسديد بعض الديون طويلة الأجل لتخفيض الأعباء التمويلية

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