تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن آخر التطورات لتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة (سافكو)

مقدمة بالإشارة إلى إعلان شركة (سابك) على موقع تداول بتاريخ 26/02/1440هـ (الموافق 04/11/2018م) بشأن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة (سافكو)، تعلن شركة (سابك) عن توقيع اتفاقية بيع حصص بتاريخ 28/04/1441هـ (الموافق 25/12/2019 مع شركة (سافكو) لغرض استحواذ شركة (سافكو) على 100٪ من رأس مال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية.

وتملك شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية 50٪ من رأس مال كل من الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية (ابن البيطار) وشركة الجبيل للأسمدة (البيروني) و 33.33٪ من رأس مال شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك). كما تم الاتفاق الى عدم ضم حصة سابك حالياً في كل من شركة معادن للفوسفات وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات واللتان سبق ذكرهما في مذكرة التفاهم غير الملزمة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تماشياً مع الرؤية المشتركة للطرفين والتي تهدف لتحسين كفاءة وفعالية الأداء من خلال الدمج واستغلال الفرص المتاحة من أجل التوسع والنمو وتعزيز الميزة التنافسية في سوق الأسمدة العالمية.

وتهدف شركة (سابك) الى تنمية حقوق مساهميها من خلال توفير فرص النمو عالمياً وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات الفنية والتقنية في الأسواق العالمية.

الحدث الذي سبق إعلانه توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة (سافكو) تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1440-02-26 الموافق 2018-11-04 نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث الاتفاقية ملزمة ومشروطة بموافقة الجهات التنظيمية وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة (سافكو) على زيادة رأس مالها بغرض الاستحواذ على شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية. اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق معلومات اضافية لأغراض استحواذ شركة (سافكو) على الحصص في شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية من شركة (سابك) فقد تم تقييم شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية باستخدام طرق تقييم مختلفة والتي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الشركات المماثلة، وقد حدد إجمالي قيمة الحصص التي سيتم استحواذها من قبل شركة (سافكو) في شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية بمبلغ 4,592,171,837 أربعة مليار وخمسمائة واثنان وتسعون مليون ومائة وواحد وسبعون ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي والتي سيتم سدادها بإصدار 59,368,738 تسعة وخمسون مليون وثلاثمائة وثمانية وستون ألف وسبعمائة وثمانية وثلاثون سهماً عادياً جديداً لشركة (سابك) في شركة (سافكو) بقيمة تبلغ 77.35 ريال سعودي للسهم الواحد سينتج عنها زيادة نسبة ملكية شركة (سابك) في شركة (سافكو) بعد تمام الصفقة من 42.99% إلى 50.1%. تم احتساب عدد الأسهم الجديدة التي ستصدرها شركة (سافكو) على أساس المتوسط المرجح لسعر السهم لمدة ثلاثة أشهر تنتهي بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 22/4/1441هـ الموافق 19/12/2019 م.

وتعد الصفقة مع طرف ذي علاقة باعتبار أن الاتفاقية أبرمت بين شركة (سابك) وشركة تابعة لها (سافكو)، حيث أن (سابك) عضو في مجلس إدارة شركة (سافكو) ويمثلها الأستاذ/ يوسف عبدالله البنيان والمهندس / يوسف عبدالرحمن الزامل والمهندس / أنس يوسف كنتاب.