أخبار عاجلة

اقتصاد فيتنام ينمو بوتيرة تتجاوز 7% للعام الثاني على التوالي -
تقرير: "تسلا" تبدأ تسليم سياراتها المصنعة في الصين الإثنين المقبل -
السعودية.. 55% من أصحاب الأعمال الشباب استفادوا من برامج الدعم -
وبكرة أحلى | لقاء مع دكتور محمد تركى أحد أعضاء الفريق الطبى لشركة أورجانيكا جروب -
الأخبار - رئاسة تونس: موقفنا محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف -
نشرة الأخبار - حلقة الجمعة مع (إيمان عبد الباقي) 27/12/2019 - الحلقة كاملة -
زوجة تكشف خيانتها لزوجها : "كنت بشحت منه الكلام ودلوقتى عندى ولدين منسوبين ليه لكن مش ولاده "! -
لقمة هنية | الحلقة كاملة | 27 ديسمبر 2019 -
لقمة هنية| وصفة خفيفة للدايت المتزن.. أسهل وأسرع طريقة لعمل فراخ محشية بالثوم -
لعشاق الكيك من المحلات.. جربي بنفسك أسهل وأسرع طريقة لعمل باوند كيك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع أتفاقية بيع وإعادة تأجير أحد العقارات التعليمية المملوكة للشركة

Google+ Print
تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع أتفاقية بيع وإعادة تأجير أحد العقارات التعليمية المملوكة للشركة تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع أتفاقية بيع وإعادة تأجير أحد العقارات التعليمية المملوكة للشركة
مقدمة إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 30/9/2019 بشأن تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع صندوق الراجحي ريت والمعلن عنها بتاريخ 31/3/2019 تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم أنه بتاريخ 24/12/2019 تم توقيع عقد بيع أحد العقارات التعليمية المتفق عليها في مذكرة التفاهم الخاصة ببيع وإعادة تأجير ثلاث عقارات تعليمية من ممتلكات الشركة . تفاصيل الصفقة قيام شركة الخليج للتدريب والتعليم ببيع أحد العقارات التعليمية المتفق عليها بمذكرة التفاهم الموقعة مع صندوق الراجحي ريت والعقار موضوع الصفقة هو مدرسة رواد الخليج العالمية الواقعة بحي الزهور على طريق أنس بن مالك شمال شرق مدينة الدمام بمبلغ 244.5 مليون ريال سعودي ويشمل البيع قطعة أرض مساحتها 20.213 متر مربع ، بمساحة بناء 25.797 متر مربع قيمة الصفقة 244.5 مليون ريال سعودي شروط الصفقة 1. حصول صندوق الراجحي ريت على موافقة هيئة السوق المالية وملاك الصندوق على الشراء وقد تم الحصول على هذه الموافقة ،

2. سداد جزء من قيمة العقار من خلال أصدار 13.605.688 وحدة جديدة من صندوق الراجحي ريت وسداد المبلغ المتبقي نقدا .

3. إعادة أستئجار شركة الخليج للتدريب والتعليم لهذا العقار لمدة 15 سنة أعتباراً من تاريخ نقل الملكية في 24/12/2019م وذلك بموجب عقد أيجار سنوي قدره 18.94 مليون ريال سعودي ، مع زيادة الإيجارالسنوي بنسبة 7.5% كل خمس سنوات .

اطراف الصفقة شركة الخليج للتدريب والتعليم و صندوق الراجحي ريت طريقة تمويل الصفقة لا ينطبق تاريخ إبرام الصفقة 1441-04-27 الموافق 2019-12-24 وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة مدارس خاصة عالمية بيان القيمة الدفترية للأصل لا ينطبق البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة لا ينطبق اسباب الصفقة توفير السيولة النقدية الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها سوف تساعد عملية البيع وإعادة التأجير على توفير السيولة النقدية المقيدة في الأصول واستخدام تلك العائدات لدعم المركز المالي والتوسعات المستقبلية بقطاعات الشركة تفاصيل استخدام المتحصلات من بيع الاصل سيتم أستخدام عوائد البيع في شراء أسهم في صندوق الراجحي ريت وتسديد بعض الديون طويلة الاجل لتخفيض الاعباء التمويلية أطراف ذات علاقة لا يوجد

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية.. 55% من أصحاب الأعمال الشباب استفادوا من برامج الدعم

السعودية.. 55% من أصحاب الأعمال الشباب استفادوا من برامج الدعم

تقرير: "تسلا" تبدأ تسليم سياراتها المصنعة في الصين الإثنين المقبل

تقرير: "تسلا" تبدأ تسليم سياراتها المصنعة في الصين الإثنين المقبل

اقتصاد فيتنام ينمو بوتيرة تتجاوز 7% للعام الثاني على التوالي

اقتصاد فيتنام ينمو بوتيرة تتجاوز 7% للعام الثاني على التوالي

إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم

إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم