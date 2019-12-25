جهاز العرض الذكي من بينكيو للفصول الدراسية لإثراء عملية التعلم والتنوع التعليمي

كشفت العلامة التجارية الأولى لأجهزة العرض DLP على مستوى العالم، بينكيو، عن أحدث إصداراتها من أجهزة العرض الذكية للفصول الدراسية، EX800ST و EW800STوهما أول جهازي عرض للأغراض التعليمية، يعملان بنظام الأندرويد، بما يوفر خاصية التكامل مع الحسابات السحابية بالإضافة إلى التطبيقات الذكية والاتصال اللاسلكي والاتصال بشبكة الإنترنت، وقد تم تصميم الجهازين لتعزيز التعليم المتنوع واستخدام أنماط تدريس مختلطة في مراحل التعليم الأساسي K-12. ومن خلال إمكانية التشغيل لمدة طويلة دون انقطاع بفضل بتقنية Dust Guard، توفر أجهزة العرض ذات الإسقاط قصير المدى حلولًا أكاديمية مستقبلية تساعد على استخدام الحواسب الشخصية بدرجة أقل في الفصول الدراسية، وتستهدف زيادة تفاعل الطلاب وتعاونهم، وتفتح الطريق أمام الجيل التالي من أنماط التدريس.

وقد صرح مانيش باكاشي، المدير الإداري لبينكيو الشرق الأوسط قائلًا "تركز الاتجاهات التعليمية حاليًا على الطالب إلى حدٍ كبير وليس المعلم، ويتم تحفيز الطلاب على المشاركة والوصول إلى حلول خاصة بهم، ولهذا الغرض، يعد جهاز EX800ST أداة ممتازة للمعلمين تُمكنهم من توفير مناخ مدرسي متطور، إذ تُمكنهم هذه الأداة من استخدام أساليب تدريس مرنة ومبتكرة تعمل بقوة على تشجيع تفاعل الطلاب ومشاركتهم."

لا يتعلق التقدم التكنولوجي بالتعليم فقط بل يمتد تأثيره إلى جميع الأصعدة، حيث يمثل تحديًا للطرق التقليدية المستخدمة في الأنظمة التعليمية، فلم تعد مسألة إيجاد معلومة عن موضوع ما أو طريقة توصيلها للطلاب تحديًّا بعد الآن، ومن هنا كان تحول أنماط التدريس لما هو أكثر من تلقين المعلومة للطلاب أمرًا حتميًا. لقد زادت التكنولوجيا من فرص الحصول على التعليم بشكل كبير حول العالم مما جعل المدارس تسعى إلى إجراء أكبر قدر من التغيرات اللازمة للعملية التعليمية وذلك من خلال دمج التكامل التكنولوجي الهادف داخل المناهج التعليمية لزيادة الفرص التعليمية لكلٍ من الطلاب والمعلمين.

يوفر جهاز EX800ST طريقة تدريس جديدة كليًّا بالفصول الدراسية من خلال خاصية التكامل بين التحكم في الحساب الشخصي والخدمات السحابية عبر نظام إدارة الحساب من بينكيو (AMS) الذي يسمح للمعلمين بالوصول الفردي إلى خطط الدروس والمواد التعليمية المخزنة سحابيًّا، ويسمح نظامAMS الحصري من بينكيو للمعلمين بإدارة المواد التعليمية الخاصة بهم عبر الإنترنت أو في الفصول الدراسية من مكان واحد، وهذا يُسهل كثيرًا مهمتهم التعليمية ويوفر الكثير من الوقت الذي يمكنهم الاستفادة منه في تحقيق إنجازات أكثر.

يأتي جهاز EX800ST أيضًا مزودًا بنظام X-sign Broadcast للجدولة المركزية للرسائل والعرض، ويعمل هذا النظام اللاسلكي الحصري من بينكيو على توصيل الإشعارات والرسائل الضرورية على مستوى المدرسة أو الطابق أو حتى الفصول الدراسية دون مقاطعة الحصة الدراسية، فتستطيع إدارة المدرسة أو موظفيها ضبط أوقات الرسائل مسبقًا وإرسال إشعارات فورية حسب الحاجة.

صُممت واجهة أحدث جهاز عرض متقدم من بينكيو، EX800ST، على نحو يخدم أغراض التعليم والتعاون ويوفر إمكانية التنقل السلس عبر المحتوى بالإضافة إلى خاصية التحكم عن بعد التقليدية. وبفضل دعم واجهة المستخدم سهلة الاستخدام (HID)، يسمح EX800ST للطلاب والمعلمين بالانتقال بين المحتوى التعليمي باستخدام فأرة أو لوحة مفاتيح، ويسمح لهم أيضًا بالتحكم في جهاز العرض وتشغيله من أي هاتف ذكي عبر استخدام تطبيق التحكم الذكي من بينكيو. يستطيع مستخدمو EX800ST تحميل تطبيقات ذكية مختلفة مثل متصفحات الإنترنت لأغراض الاتصال الفردي بالإنترنت من متجر تطبيقات بينكيو (BenQ Suggest) المثبت على الجهاز.

تدعم أجهزة عرض الفصول الدراسية التفاعلية الذكية من بينكيو العرض اللاسلكي من عدة مصادر، مما يُمكن الطلاب من مشاركة أفكارهم دن الحاجة إلى توصيل أجهزتهم أحيانًا أو عدم توصيلها في أحيان أخرى، ويؤدي ذلك إلى زيادة تركيز الطلاب إلى حدٍ كبير بسبب استمرار عملية التدريس داخل الفصل الدراسي دون انقطاع، ورغبة الطلاب المستمرة في المعرفة. ويُمكّن العرض اللاسلكي الطلاب من مشاركة أفكارهم بسرعة وسهولة، مما يجعل التعاون داخل الفصل الدراسي سلسًا تمامًا، ومن خلال توفير إمكانية العرض اللاسلكي السلس من الهواتف الذكية والحواسب الشخصية والحواسب المحمولة حتى في حالة عدم وجود بنية تحتية لشبكة الواي فاي، تساعد الخصائص الذكية لـ EX800ST المعلمين في قيادة عملية التحول داخل الفصول الدراسية وبناء مساحات تعليمية جاذبة وبلا حدود.

بفضل أنماط الانفوجرافيك والفيديو الجديدة، تساعد جودة العرض الجذابة والفائقة لـ EX800ST في إبراز فرص التعلم التي تقدمها الوسائل التعليمية الحديثة التي تستخدم مزيجًا من رسومات الجرافيك والبيانات والرسوم البيانية والفيديوهات المتحركة والنصوص، وتوفر أجهزة عرض بينكيو التفاعلية الذكية للمعلمين إمكانية البحث والتفاعل الفوري عبر الإنترنت باستخدام فايرفوكس وتيم فيور، وهذا بالطبع مفيد جدًا للمعلمين، إذ لا يتعين عليهم الاعتماد على أجهزة أخرى أثناء الحصة الدراسية للحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها، ويمكنهم التعاون بسهولة مع طلابهم دون حدوث أي انقطاع في تدفق المعلومات.

تم تزويد هذا النوع من أجهزة العرض بأنظمة بينكيو الحصرية DMS Local وMDA، والتي تتيح للمدارس التحكم المركزي في أجهزة العرض بواسطة شبكة محلية، بما يُمكن مسؤولي أنظمة تقنية المعلومات من إدارة جميع أجهزة العرض داخل المدرسة من موقع مركزي واحد، وهذا يقضي تمامًا على حاجة موظفي تقنية المعلومات للانتقال من فصل دراسي إلى آخر لإدارة أجهزة العرض وحل مشاكلها على نحو فردي، ويؤدي إلى توفير الوقت وتقديم حلول أسرع للفصول الدراسية بما يُسهم في تقليل انقطاع سير العملية التعليمية إلى أقصى حد. بالإضافة إلى ذلك، تُقلل هذه الأنظمة إلى حد كبير من العمالة، وتوفر مصروفات أخرى كان يتم انفاقها عادةً فيما يتعلق بتشغيل أجهزة العرض.