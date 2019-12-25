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سامسونج تؤكد.. Galaxy Tab S6 5G قادم قريبًا

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أكدت شركة سامسونج أن النسخة الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G من حاسوبها اللوحي (جالاكسي تاب إس6) Galaxy Tab S6 قادمة قريبًا.

ونشرت عملاقة التقنية عرضًا جديدًا في كوريا الجنوبية يتضمن خصومات وهدايا مجانية لمن يشتري عددًا من منتجاتها، ومن تلك المنتجات Galaxy Tab S6 5G الذي كُتب على الموقع الإلكتروني الخاص بسامسونج في كوريا أنه قادم قريبًا.

سامسونج تؤكد.. Galaxy Tab S6 5G قادم قريبًا

وكان الحديث عن نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس من (جالاكسي تاب إس6) قد بدأ في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وظهر أنه يحمل الاسم الرمزي SM-T866N، وقد حصل الحاسوب على عدد من التراخيص، بما في ذلك ترخيص تقنية البلوتوث، وذلك تمهيدًا لإطلاقه.

وبالنظر إلى أن سامسونج استخدمت الصورة الخاصة بنسخة LTE من الحاسوب للترويج لنسخة 5G، لذا فمن غير الواضح ما إذا كانت النسخة الجديدة ستحافظ على المواصفات ذاتها التي توفرها نسخة LTE الحالية. كما أنه من غير المعلوم بعد الموعد الرسمي لإطلاق (جالاكسي تاب إس6 5جي)، ولكن قد يُعرض الحاسوب خلال مشاركة سامسونج في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 المقرر مطلع شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

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