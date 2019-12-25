سامسونج تؤكد.. Galaxy Tab S6 5G قادم قريبًا

أكدت شركة سامسونج أن النسخة الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G من حاسوبها اللوحي (جالاكسي تاب إس6) Galaxy Tab S6 قادمة قريبًا.

ونشرت عملاقة التقنية عرضًا جديدًا في كوريا الجنوبية يتضمن خصومات وهدايا مجانية لمن يشتري عددًا من منتجاتها، ومن تلك المنتجات Galaxy Tab S6 5G الذي كُتب على الموقع الإلكتروني الخاص بسامسونج في كوريا أنه قادم قريبًا.

وكان الحديث عن نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس من (جالاكسي تاب إس6) قد بدأ في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وظهر أنه يحمل الاسم الرمزي SM-T866N، وقد حصل الحاسوب على عدد من التراخيص، بما في ذلك ترخيص تقنية البلوتوث، وذلك تمهيدًا لإطلاقه.

وبالنظر إلى أن سامسونج استخدمت الصورة الخاصة بنسخة LTE من الحاسوب للترويج لنسخة 5G، لذا فمن غير الواضح ما إذا كانت النسخة الجديدة ستحافظ على المواصفات ذاتها التي توفرها نسخة LTE الحالية. كما أنه من غير المعلوم بعد الموعد الرسمي لإطلاق (جالاكسي تاب إس6 5جي)، ولكن قد يُعرض الحاسوب خلال مشاركة سامسونج في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 المقرر مطلع شهر كانون الثاني/يناير المقبل.