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تطبيق Speedtest يدعم خدمة VPN على أندرويد وآي أو إس

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تطبيق Speedtest يدعم خدمة VPN على أندرويد وآي أو إس تطبيق Speedtest يدعم خدمة VPN على أندرويد وآي أو إس

أطلقت شركة (أوكلا) Ookla تحديثًا جديدًا لتطبيق اختبار سرعات الإنترنت الشهير Speedtest يجلب معه خدمة (الشبكات الافتراضية الظاهرة) VPN، لينضم بذلك إلى العديد من المتصفحات التي توفر هذه الخدمة، أو حتى التطبيقات المخصصة لذلك.

وتتوفر خدمة Speedtest VPN الجديدة لتطبيق Speedtest على الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد، وآي أو إس، وهي متاحة الآن بصورة تجريبية. وتعمل بالطريقة ذاتها التي تعمل بها تطبيقات VPN الأخرى، فبالنقر على زر خاص سيصبح تصفح الإنترنت “آمنًا”، إذ تصبح حركة البيانات من وإلى الجهاز تمر من خلال خوادم Speedtest VPN.

وفي المرحلة التجريبية الحالية، فإن الخدمة متاحة مجانًا لجميع مستخدمي تطبيق Speedtest، ولكنها توفر 2 جيجابايت من البيانات فقط، وأكدت شركة Ookla أنها تعتزم إطلاق اشتراك مدفوع يوفر وصولًا لا محدودًا من البيانات، وذلك بعد انتهاء المدة التجريبية.

ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق Speedtest من متجر جوجل بلاي لهواتف أندرويد، ومن متجر آب ستور لأجهزة آي أو إس.

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