كاسبرسكي تتيح للعملاء حماية معززة من تهديدات الويب

كشفت كاسبرسكي عن الإصدار التالي من Kaspersky Web Traffic Security، وهو الحل المختص بحماية شبكات تقنية المعلومات لدى الشركات من التهديدات الواردة من الويب.

وأصبح هذا المنتج الأمني متاحًا الآن بخيارين للتوظيف هما تطبيق مستقل وجهاز برمجي، وذلك تلبيةً لجميع احتياجات العملاء.

وتعزز النسخة الجديدة من هذا الحل قدرات الحماية عبر تكاملها مع الحل Kaspersky Anti Targeted Attack لتحسين الكشف المبكر عن تهديدات الويب المعقدة.

ووفقًا للأرقام الواردة في تقرير كاسبرسكي بشأن تطور التهديدات التقنية للربع الثاني من 2019، فقد جرى الكشف عن 717 مليون هجوم على الويب في الربع الثاني فقط من هذا العام.

واشتملت الهجمات على أنواع مختلفة من البرمجيات الخبيثة، بدءًا من البرمجيات الإعلانية العامة وحتى برمجيات الفدية والتهديدات المتقدمة التي تصل إلى شبكات الشركات من خلال عمليات التصيد والهندسة الاجتماعية أو الوصول إلى موارد غير موثوق بها على الويب.

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وتمكن الحماية من تهديدات الويب الشركات من حظر كميات هائلة من التهديدات قبل أن تصل إلى النقاط الطرفية في شبكاتها، الأمر الذي يقلل من عدد الإنذارات المنشطة التي تقاطع عمل المستخدمين والمسؤولين، فضلًا عن ضمان حماية الأجهزة التي لم تثبت عليها حلول النقاط الطرفية الأمنية أو يجر تحديث هذه الحلول.

وتقدم كاسبرسكي الآن خيارين من الحل Kaspersky Web Traffic Security، حيث تتيحه على شكل تطبيق مستقل أو جهاز برمجي لجعل توظيفه واستخدامه فعالًا للشركات ذات المتطلبات المختلفة.

ويعد الجهاز البرمجي حلًا جاهزًا لاستخدام الشركات التي تحتاج إلى التوظيف السريع والبدء في استخدام بوابة ويب آمنة مع خادم بروكسي مسبق التهيئة، وتسمح واجهة الجهاز للمستخدمين بإدارة البروكسي المدمج، وتجنب متاعب التهيئة.

أما التطبيق Kaspersky Web Traffic Security المستقل فيتيح الاقتصاد في الموارد وتهيئة أكثر مرونة للشركات التي تحتاج إلى حل أكثر تخصصًا وأدق تكاملًا مع مختلف منتجات الأمن الرقمي.

ولا يتطلب التطبيق بالضرورة خادمًا منفصلًا، نظرًا لاستيفائه متطلبات النظام اللازمة لحماية عرض نطاق ترددي معين، ويمكن تثبيت التطبيق بجانب تطبيقات أخرى، لكن تجري تهيئته بشكل منفصل عن مكونات البوابة الأخرى.

وعززت كاسبرسكي قدرات الحماية الخاصة بالتطبيق Kaspersky Web Traffic Security من خلال تكامل ثنائي الاتجاه مع الحل Kaspersky Anti Targeted Attack يستند على واجهة برمجة التطبيقات، ما يتيح للعملاء المستخدمين للحلين الأمنيين قدرة الكشف المبكر عن الهجمات وتمكين الاستجابة الآلية لتهديدات الويب المتقدمة.

ويرسل الحل الأول الملفات المشبوهة تلقائيًا إلى الثاني لتحليلها والكشف عن الطبيعة الخبيثة والنشاط التخريبي الناجم عن التهديد، والذي قد يشمل الملفات ونقل التعليمات البرمجية والحمولات والبيانات المسروقة، وحظرها في مرحلة الهجوم المبكر.

وقال سيرجي مارتسينكيان، رئيس تسويق المنتجات التجارية لدى كاسبرسكي: إن سيناريوهات التوظيف المختلفة للحلول تسمح للشركات باختيار أفضل طريقة لتأمين حركة البيانات عبر الويب، اعتمادًا على الموارد المتاحة أو بنية شبكة تقنية المعلومات.

وأضاف “تتيح الخيارات سيناريوهات استخدام جديدة لشركائنا، إذ يمكن على سبيل المثال استخدام التنسيق الجديد للجهاز متعدد الإمكانات من قبل مقدمي الخدمات المدارة لإضافة ميزة أمن حركة بيانات الويب إلى مجموعة منتجاتهم، وبفضل سهولة النشر والتوسع والتعدد في التطبيق، يمكنهم بسهولة إتاحة أمن بيانات الويب كخدمة لتوفير حماية إضافية لعدد متزايد من العملاء”.

يذكر أن الحل Kaspersky Web Traffic Security يأتي بخيارين للتوظيف ضمن Kaspersky Security for Internet Gateway و Kaspersky Total Security for Business.