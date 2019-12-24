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أرامكو : لا نشارك بأعمال تنقيب واستثمار في سوريا

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أرامكو : لا نشارك بأعمال تنقيب واستثمار في سوريا أرامكو : لا نشارك بأعمال تنقيب واستثمار في سوريا

جى بي سي نيوز :- نفت شركة أرامكو مشاركتها في أي أعمال تنقيب عن النفط في سوريا.

وأضافت الشركة أنها "لا تشارك في أي أعمال تتعلق بالتنقيب والإنتاج".

كما ذكرت أرامكو أيضاً أنها لا تشارك بأي أنشطة استثمارية أخرى في سوريا.

كانت وكالة الأناضول التركية قد نشرت خبراً عن وصول خبراء تابعين لشركة أرامكو إلى حقل "العمر" النفطي، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في ريف دير الزور، شرق سوريا.

وذكرت "الأناضول"، الجمعة الماضية، أن 15 مهندساً وتقنياً سعودياً ومصرياً وصلوا إلى "حقل العمر"، لـ"تأهيل الحقل وزيادة إنتاجه من النفط، وتدريب العاملين فيه"، وهو ما نفته شركة أرامكو لـ "العربية.نت".

وحقل "العمر" هو أكبر حقول النفط السورية، وبلغ إنتاجه قبل اندلاع الثورة عام 2011، نحو 27 ألف برميل يومياً.

المصدر : العربية 

جي بي سي نيوز

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