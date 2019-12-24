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الحكومة السودانية والجبهة الثورية توقعان اتفاقاً نهائياً للسلام في جوبا

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الحكومة السودانية والجبهة الثورية توقعان اتفاقاً نهائياً للسلام في جوبا الحكومة السودانية والجبهة الثورية توقعان اتفاقاً نهائياً للسلام في جوبا

مباشر: وقعت السودانية والجبهة الثورية "مسار الوسط"، اتفاقاً نهائياً للسلام في عاصمة دولة جنوب السودان "جوبا"، برعاية رئيسها سلفاكير ميارديت، وإشراف الاتحاد الأفريقي.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الثلاثاء، بأن الوساطة بدولة جنوب السودان أكدت التزامها بتحقيق سلام نهائي في السودان.

وذكرت الوكالة عبر حسابها على "تويتر"، أن رئيس الوساطة توت قلواك، عبّر خلال حديثه عن ارتياحه لسير عملية التفاوض.

ومن جانبه، قال نائب رئيس الجبهه الثورية، رئيس مسار الوسط التفاوضي، التوم هجو، إن توقيع مسار الوسط خاطب جذور الأزمة في السودان وقضايا الناس.

وأضاف هجو، أن الاتفاق اشتمل على مبادئ عامة أبرزها مخاطبة القضايا الأساسية المتعلقة بالتنمية، وقضايا المزارعين، وقضية مشروع الجزيرة والأراضي والحقوق بكل المنطقة الوسطى، بجانب التوزيع العادل للثروة وإيجاد الموطن والحياة الكريمة للسودانيين،

وبين هجو، أن الاتفاق لم يتحدث عن محاصصة أو مناصب، وهو اتفاق جامع لكل الناس وليس لحزب أو جماعة بعينها.

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