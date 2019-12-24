أخبار عاجلة

وبكرة أحلى | لقاء مع دكتور محمد تركى أحد أعضاء الفريق الطبى لشركة أورجانيكا جروب -
الأخبار - رئاسة تونس: موقفنا محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف -
نشرة الأخبار - حلقة الجمعة مع (إيمان عبد الباقي) 27/12/2019 - الحلقة كاملة -
زوجة تكشف خيانتها لزوجها : "كنت بشحت منه الكلام ودلوقتى عندى ولدين منسوبين ليه لكن مش ولاده "! -
لقمة هنية | الحلقة كاملة | 27 ديسمبر 2019 -
لقمة هنية| وصفة خفيفة للدايت المتزن.. أسهل وأسرع طريقة لعمل فراخ محشية بالثوم -
لعشاق الكيك من المحلات.. جربي بنفسك أسهل وأسرع طريقة لعمل باوند كيك -
8 الصبح – هل الخلاف مع أمير مرتضي سبب استبعاد عصام مرعي من الجهاز المعاون لـ كارتيرون ؟؟ -
التفاؤل التجاري يدعم الدولار الأسترالي ويدفع الين للهبوط -
روسيا: اتفاق خفض إنتاج النفط لن يستمر للأبد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بالرقة

Google+ Print
سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بالرقة سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بالرقة

جي بي سي نيوز :-  لقي خمسة مدنيين مصرعهم في سوريا، الاثنين، إثر انفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة الشمالي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد "سانا".

وبحسب المصدر، فإن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح من جراء التفجير الذي وقع في بلدة سلوك.

وفي أكتوبر 2017، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، الانتصار على التنظيم الذي استخدم المدنيين بمثابة دروع بشرية في معاركه في مدينة الرقة.

وعلى صعيد آخر، قالت وسائل إعلام تركية حكومية، الأحد، إن ما لا يقل عن 25 ألف مدني فروا من منطقة إدلب في شمال غرب سوريا إلى تركيا خلال اليومين الماضيين، فيما تكثف القوات السورية والروسية قصفها للمنطقة.

وإدلب هي آخر منطقة كبرى خاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة. وطلبت أنقرة مرارا من حلفائها دعمها في تمويل استضافة اللاجئين.

وعلى الرغم من أن هجوما بدأته سوريا وروسيا في أواخر أبريل قد تراجع في أغسطس بموجب اتفاق هش لوقف إطلاق النار، فإن فرق الإنقاذ قالت إن ضربات جوية أسفرت عن مقتل ستة أشخاص في معرة النعمان و11 شخصا في قرى بالمنطقة يوم الجمعة.

وتعهد الرئيس السوري بشار الأسد باستعادة السيطرة على إدلب، مما دفع المزيد من سكانها إلى النزوح صوب تركيا.

 

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن 50 ألف شخص يفرون من إدلب باتجاه حدود سوريا مع تركيا.

 

سكاي نيوز 

 

وبحسب المصدر، فإن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح من جراء التفجير الذي وقع في بلدة سلوك.

وفي أكتوبر 2017، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، الانتصار على التنظيم الذي استخدم المدنيين بمثابة دروع بشرية في معاركه في مدينة الرقة.

وعلى صعيد آخر، قالت وسائل إعلام تركية حكومية، الأحد، إن ما لا يقل عن 25 ألف مدني فروا من منطقة إدلب في شمال غرب سوريا إلى تركيا خلال اليومين الماضيين، فيما تكثف القوات السورية والروسية قصفها للمنطقة.

وإدلب هي آخر منطقة كبرى خاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة. وطلبت أنقرة مرارا من حلفائها دعمها في تمويل استضافة اللاجئين.

وعلى الرغم من أن هجوما بدأته سوريا وروسيا في أواخر أبريل قد تراجع في أغسطس بموجب اتفاق هش لوقف إطلاق النار، فإن فرق الإنقاذ قالت إن ضربات جوية أسفرت عن مقتل ستة أشخاص في معرة النعمان و11 شخصا في قرى بالمنطقة يوم الجمعة.

وتعهد الرئيس السوري بشار الأسد باستعادة السيطرة على إدلب، مما دفع المزيد من سكانها إلى النزوح صوب تركيا.

 

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن 50 ألف شخص يفرون من إدلب باتجاه حدود سوريا مع تركيا.

 

سكاي نيوز 

 

وبحسب المصدر، فإن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح من جراء التفجير الذي وقع في بلدة سلوك.

وفي أكتوبر 2017، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، الانتصار على التنظيم الذي استخدم المدنيين بمثابة دروع بشرية في معاركه في مدينة الرقة.

وعلى صعيد آخر، قالت وسائل إعلام تركية حكومية، الأحد، إن ما لا يقل عن 25 ألف مدني فروا من منطقة إدلب في شمال غرب سوريا إلى تركيا خلال اليومين الماضيين، فيما تكثف القوات السورية والروسية قصفها للمنطقة.

وإدلب هي آخر منطقة كبرى خاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة. وطلبت أنقرة مرارا من حلفائها دعمها في تمويل استضافة اللاجئين.

وعلى الرغم من أن هجوما بدأته سوريا وروسيا في أواخر أبريل قد تراجع في أغسطس بموجب اتفاق هش لوقف إطلاق النار، فإن فرق الإنقاذ قالت إن ضربات جوية أسفرت عن مقتل ستة أشخاص في معرة النعمان و11 شخصا في قرى بالمنطقة يوم الجمعة.

وتعهد الرئيس السوري بشار الأسد باستعادة السيطرة على إدلب، مما دفع المزيد من سكانها إلى النزوح صوب تركيا.

 

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن 50 ألف شخص يفرون من إدلب باتجاه حدود سوريا مع تركيا.

 

سكاي نيوز 

 

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن 50 ألف شخص يفرون من إدلب باتجاه حدود سوريا مع تركيا.

 

سكاي نيوز 

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن 50 ألف شخص يفرون من إدلب باتجاه حدود سوريا مع تركيا.

 

سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
طقس العرب: لا ثلوج حتى نهاية العام

طقس العرب: لا ثلوج حتى نهاية العام

وليد المعلم: عقدت اجتماعات في السابق مع الجانب التركي لكنها لم تكن مجدية

وليد المعلم: عقدت اجتماعات في السابق مع الجانب التركي لكنها لم تكن مجدية

الخميس : هطولات مطرية غزيرة على فترات

الخميس : هطولات مطرية غزيرة على فترات

رفضا لدياب.. احتجاجات حاشدة وإغلاق طرق في بيروت

رفضا لدياب.. احتجاجات حاشدة وإغلاق طرق في بيروت