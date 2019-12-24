مكاسب النفط والذهب قبيل احتفالات الكريسماس.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

مباشر-أحمد شوقي: أثارت مكاسب أسعار الذهب والنفط اهتمام الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء قبل احتفالات الكريسماس.

وأغلقت الأسواق المالية تعاملات اليوم مبكراً قبل عطلة الكريسماس غداً الأربعاء والتي ستكون أجازة رسمية في مختلف دول العالم.

وعلى الرغم من الهدوء الذي خيَم على تعاملات المستثمرين في أسواق الأسهم والعملات، شهدت السلع والمعادن مكاسب ملحوظة.

وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في 7 أسابيع عند تسوية جلسة اليوم متجاوزةً مستوى 1500 دولاراً للأوقية بعد أن ربحت 16 دولاراً في ظل استقرار العملة الأمريكية وضعف أداء الأسهم.

ووسط هذه المكاسب، قال "بيرون واين" الاستراتيجي في شركة "بلاكستون" للمستثمرين: " راقبوا الذهب في 2020".

كما صعدت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة عند تسوية جلسة اليوم مع تصريحات روسية بشأن دعم جهود أوبك لخفض الإنتاج طالما تؤتي ثمارها بالإضافة إلى توقعات تراجع المخزونات الأمريكية.

بينما خيًم الهدوء على أسواق الأسهم مع احتفالات الكريسماس حيث تباين أداء الأسهم الأمريكية في نهاية تداولات اليوم في الوقت الذي ارتفع فيه "ناسداك" وحيداً لأعلى مستوى في تاريخه للجلسة التاسعة على التوالي في أطول موجة مكاسب قياسية منذ عام 1998.

كما غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم لتسجل مكاسب صغيرة لكنها دفعتها لأعلى مستوى في تاريخها مع صعود قطاع السفر والترفيه.

بينما استقر مؤشر "نيكي" الياباني في الختام مع الاستعداد لعطلات الكريسماس.

أحداث عالمية

أعلنت شركة أوبر اعتزام عضو مجلس الإدارة "ترافيس كالانيك" مغادرة من منصبه في نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.

كما أعلن نائب رئيس وحدة العمليات في شركة "نيسان" تخليه عن منصبه بداية من الشهر المقبل بعد أسابيع من توليه المسؤولية.

وفي سياق منفصل، أعلنت الصين خططاً لاتخاذ إجراءات لدعم التوظيف، لتواصل دعم الاقتصاد المتباطئ على خلفية الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

فيما دعا صندوق النقد الدولي الحكومة الهندية إلى تجنب التحفيز المالي لدعم الاقتصاد والتركيز بدلاً من ذلك على خفض الديون العامة.