أخبار عاجلة

وبكرة أحلى | لقاء مع دكتور محمد تركى أحد أعضاء الفريق الطبى لشركة أورجانيكا جروب -
الأخبار - رئاسة تونس: موقفنا محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف -
نشرة الأخبار - حلقة الجمعة مع (إيمان عبد الباقي) 27/12/2019 - الحلقة كاملة -
زوجة تكشف خيانتها لزوجها : "كنت بشحت منه الكلام ودلوقتى عندى ولدين منسوبين ليه لكن مش ولاده "! -
لقمة هنية | الحلقة كاملة | 27 ديسمبر 2019 -
لقمة هنية| وصفة خفيفة للدايت المتزن.. أسهل وأسرع طريقة لعمل فراخ محشية بالثوم -
لعشاق الكيك من المحلات.. جربي بنفسك أسهل وأسرع طريقة لعمل باوند كيك -
8 الصبح – هل الخلاف مع أمير مرتضي سبب استبعاد عصام مرعي من الجهاز المعاون لـ كارتيرون ؟؟ -
التفاؤل التجاري يدعم الدولار الأسترالي ويدفع الين للهبوط -
روسيا: اتفاق خفض إنتاج النفط لن يستمر للأبد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"تهامة" تقرر تعديل توصيتها بشأن زيادة رأسمال الشركة

Google+ Print
"تهامة" تقرر تعديل توصيتها بشأن زيادة رأسمال الشركة "تهامة" تقرر تعديل توصيتها بشأن زيادة رأسمال الشركة

القاهرة - مباشر: قرر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، تعديل توصيته بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان السوق "تداول"، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الإدارة قرر تعديل تصويته لتصبح "زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال لدعم عمليات التوسع في أنشطة الشركة".

وكان مجلس الإدارة أوصى بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال سعودي لدعم عمليات التوسع في انشطة الشركة واطفاء الخسائر المتراكمة.

وأوضافت تهامة، أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم تكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأشارت، إلى أن سيتم بعد ذلك الحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

وكانت الشركة، أعلنت في نوفمبر الماضي عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وقامت تهامة، بتعيين شركة فالكم للخدمات المالية؛ مستشار مالياً لإدارة الاكتتاب في طرح أسهم حقوق الأولوية.

ويشار أن الشركة سجلت صافي خسارة بلغ 8.7 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل تحقيق صافي ربح 0.08 مليون ريال خلال الربع المماثل من السنة السابقة.

ترشيحات

"تهامة" تتقدم بملف زيادة رأسمال الشركة إلى هيئة السوق المالية

تسوية عقود إيجار يقفز بأرباح تهامة للإعلان 40% بالربع الأول

الحج السعودية: تأشيرات العمرة تتجاوز المليون في شهرين ونصف

بالتفاصيل.. متوسط رواتب موظفي أرامكو السعودية

السعودية تمنح الدفعة الأولى من الإقامة المميزة للأجانب

مطالبات بالشورى السعودي لمواجهة رسائل الاحتيال عبر الهواتف

فيديو.. أهم الأرقام بنشرة اكتتاب أرامكو السعودية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم

إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم

"يوتيوب" يحذف مئات الفيديوهات الخاصة بالبيتكوين والعملات المشفرة

"يوتيوب" يحذف مئات الفيديوهات الخاصة بالبيتكوين والعملات المشفرة

بالفيديو : التسجيل الكامل لجلسة الثلاثاء الرقابية وردود الوزراء

بالفيديو : التسجيل الكامل لجلسة الثلاثاء الرقابية وردود الوزراء

هيئة السوق المالية السعودية تعتمد طرح صندوق "مشاركة للمرابحات والصكوك"

هيئة السوق المالية السعودية تعتمد طرح صندوق "مشاركة للمرابحات والصكوك"