"تهامة" تقرر تعديل توصيتها بشأن زيادة رأسمال الشركة

القاهرة - مباشر: قرر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، تعديل توصيته بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الإدارة قرر تعديل تصويته لتصبح "زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال لدعم عمليات التوسع في أنشطة الشركة".

وكان مجلس الإدارة أوصى بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال سعودي لدعم عمليات التوسع في انشطة الشركة واطفاء الخسائر المتراكمة.

وأوضافت تهامة، أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم تكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأشارت، إلى أن سيتم بعد ذلك الحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

وكانت الشركة، أعلنت في نوفمبر الماضي عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وقامت تهامة، بتعيين شركة فالكم للخدمات المالية؛ مستشار مالياً لإدارة الاكتتاب في طرح أسهم حقوق الأولوية.

ويشار أن الشركة سجلت صافي خسارة بلغ 8.7 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل تحقيق صافي ربح 0.08 مليون ريال خلال الربع المماثل من السنة السابقة.

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